16-летняя дочь Синди Кроуфорд впервые вышла на подиум
О сходстве супермодели 90-х Синди Кроуфорд и ее дочери, 16-летней Кайи Гербер, не говорил только ленивый. Теперь у мамы и дочки еще больше общего. Вчера начинающая модель впервые вышла на подиум, и сделала это в рамках показа бренда Calvin Klein, который в свое время рекламировала ее мама.
Кайя уверенно прошлась по подиуму, демонстрируя вещи из новой весенне-летней коллекции. За дебютом девушки из зала наблюдали ее брат Пресли Гербер, модель Карли Клосс, легенда модного бизнеса Хелена Кристенсен и другие. Даже сама Анна Винтур присутствовала на мероприятии.
«Поздравляю, Кайя Гербер! Отличный способ выстрелить на самом первом покахе сезона! Я так волнуюсь за тебя», — обратилась к ней мама.
Опытная мама заранее дала дочери несколько советов: не бояться серьезных нагрузок, никогда не опаздывать, стараться не брать в руки мобильный телефон без острой необходимости, не важничать и быть профессионалом.
Фото: globallookpress.com, instagram.com