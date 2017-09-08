Синди Кроуфорд пожелала дочери удачи в карьере

О сходстве супермодели 90-х Синди Кроуфорд и ее дочери, 16-летней Кайи Гербер, не говорил только ленивый. Теперь у мамы и дочки еще больше общего. Вчера начинающая модель впервые вышла на подиум, и сделала это в рамках показа бренда Calvin Klein, который в свое время рекламировала ее мама.

Кайя уверенно прошлась по подиуму, демонстрируя вещи из новой весенне-летней коллекции. За дебютом девушки из зала наблюдали ее брат Пресли Гербер, модель Карли Клосс, легенда модного бизнеса Хелена Кристенсен и другие. Даже сама Анна Винтур присутствовала на мероприятии.

«Поздравляю, Кайя Гербер! Отличный способ выстрелить на самом первом покахе сезона! Я так волнуюсь за тебя», — обратилась к ней мама.