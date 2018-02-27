Сильные, успешные и одинокие: звезды, которые не могут найти себе достойную пару

Звезда сериала «Сладкая жизнь» не скрывает, что раньше очень переживала из-за отношений с мужчинами и нервных клеток на страдания не жалела. С годами отношение актрисы к романам изменилось. «Мужчин в целом я очень люблю и уважаю. Внутри у меня четкая патриархальная схема, взращенная с детства. Однако я гордо именую себя single (иногда припевая песню Beyonce) и прекрасно живу своей счастливой свободной жизнью. Я самостоятельная девушка: занимаюсь любимой профессией, довольно неплохо зарабатываю и обожаю спать одна», — заявила Шумакова в своей колонке для журнала OK!. Правда, по слухам, недавно в жизни Маши появился достойный мужчина, который уважает ее личное пространство и дает ей мудрые советы, а не отдает приказы.

_Фото: eastnews, globallook, starface, instagram _