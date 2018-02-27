Сильные, успешные и одинокие: звезды, которые не могут найти себе достойную пару
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская рассталась с образом Кристины Соколовской из «Универа», с разочаровавшим ее бойфрендом, певцом Александром Ивановым, а недавно развелась с актером Кириллом Дыцевичем спустя месяц после свадьбы. Судя по тому, что она написала в Instagram после развода, одной из причин расставания стало рукоприкладство. Недавно успешная актриса, модель и просто красивая девушка Настасья Самбурская призналась, что «хочет на ручки», но подходящего мужчины пока рядом нет. «Хочу на ручки. Но вешу много. Поэтому не носят. Качайтесь, пожалуйста», — написала актриса.
Анна Седокова
Анна Седокова недавно в третий раз стала мамой. Замуж певица не спешит, имя отца ребенка не называет и вполне довольна своей жизнью и без постоянного мужчины рядом. В одиночестве Седокова не скучает, отношениями на одну ночь не интересуется и не согласна поддерживать романтическое общение с мужчиной, который не готов ради нее на трогательные поступки. Недавно Аня в очередной раз намекнула подписчикам в Instagram, что у нее есть новый поклонник, который готов привозить ей цветы в любое время дня и ночи — просто, чтобы поднять настроение.
Валерия Гай Германика
Режиссер Валерия Гай Германика не поддерживает отношения ни с отцом своей старшей дочери Октавии, который оказался не готов к такой ответственности, ни с отцом младшей Северины — участником проекта «Танцы со звездами» Владимиром Любушкиным, оказавшимся альфонсом и не самым верным и честным мужчиной. Роман с бывшим солистом группы «Агата Кристи» Глебом Самойловым, которого Валерия спасала от пагубных зависимостей, также не способствовал укреплению ее веры в сильное мужское плечо рядом. Гай Германика сама содержит свою большую семью и отмечает, что «главный мужик» в ее семье — это она сама.
Лукерья Ильяшенко
Самая раскрепощенная и дерзкая актриса из популярного сериала «Сладкая жизнь» Лукерья Ильяшенко является одной из самых горячих и сексуальных российских звезд. Замуж Лукерья не спешит, ни с кем сейчас не встречается и считает, что жизнь надо прожить максимально хорошо, не размениваясь на нестоящие отношения и не обращая внимания на стереотипы. С Днем всех влюбленных актриса недавно поздравила подписчиков в Instagram так: «С гадливеньким праздником Валентина вас, все безнадежно влюбленные! Enjoy, как говорится! Лепестакаааами белых рооооз твою рооожу застелюююю!»
Ольга Бузова
Ольга Бузова после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым упала на дно пропасти отчаяния, а возродившись из пепла, стала женщиной, которая может работать двадцать четыре часа в сутки и добиваться успеха практически во всем, за что берется. Сейчас Ольга и телеведущая, и певица, и дизайнер, и успешная бизнесвумен. Вот только достойный мужчина рядом с ней пока так и не появился.
Ирина Аллегрова
Шальная императрица отчественного шоу-бизнеса Ирина Аллегрова вот уже много лет живет одна и уверяет, что ее все устраивает. Ранее у артистки было четыре мужа, и все они не отличались верностью. Теперь певица, исполняющая песни с эффектными названиями «Ее высочество» и «Королева и шут», объясняет свое одиночество просто: королеве нужен король, а на меньшее она не согласна.
Мария Шарапова
Одна из самых успешных и популярных теннисисток в мире Мария Шарапова три года назад рассталась с болгарским теннисистом Григором Димитровым и с тех пор длительные отношения не заводит. Мария уверяет, что все у нее прекрасно и без постоянного спутника рядом — много свиданий, интересные люди вокруг и вообще насыщенная жизнь.
Юлия Барановская
Юлия Барановская не только вышла из тени гражданского супруга, футболиста Андрея Аршавина после его измены, но и доказала всем, что может быть сильной и независимой женщиной. Юлия стала успешной телеведущей, частой гостьей светских мероприятий, успевающей все и даже больше многодетной мамой и завидной невестой. Правда, пока Барановская продолжает повторять, что того самого мужчину еще не встретила и начинать новые отношения не стремится.
Ирина Дубцова
Певица и композитор Ирина Дубцова публикует в Instagram свои снимки с новым автомобилем или на отдыхе, сопровождая их красноречивым хештегом #хочумогуделаю. С экс-супругом Романом Чернициным и бывшим бойфрендом Леонидом Руденко певица дружит и считает, что изо всех сил пытаться сохранить романтические отношения, если чувства угасли, не стоит. Ирина наслаждается жизнью, гордится подрастающим сыном, записывает новые песни, а недавно, судя по провокационным фото в ее Instgaram, она снова влюбилась.
Светлана Лобода
Светлана Лобода родила дочь Евангелину от танцора и хореографа Евгения Царя, который к семейной жизни оказался не готов. Сейчас певица, популярность которой стремительно растет день ото дня, практически не видит дочь из-за постоянных гастролей и заявляет, что на романтические отношения у нее просто нет времени.
Ирина Хакамада
Столкнувшаяся с многочисленными серьезными испытаниями в жизни Ирина Хакамада ведет психологические тренинги о том, как быть счастливой, любить себя и не париться по мелочам. «Я отношусь к другой категории, которая после многих столкновений с мужчиной, многих предательств, уродства, которое есть с обеих сторон, научилась по-другому видеть мир. Для меня мир очень большой. В нем есть место: моему творчеству, моим хобби, моим путешествиям, моей любви к кино, моей любви к книгам и многому другому. В этом мире есть место мужчине <...> но это только часть мира», — объяснила она свой взгляд на отношения в одном из интервью.
Мария Шумакова
Звезда сериала «Сладкая жизнь» не скрывает, что раньше очень переживала из-за отношений с мужчинами и нервных клеток на страдания не жалела. С годами отношение актрисы к романам изменилось. «Мужчин в целом я очень люблю и уважаю. Внутри у меня четкая патриархальная схема, взращенная с детства. Однако я гордо именую себя single (иногда припевая песню Beyonce) и прекрасно живу своей счастливой свободной жизнью. Я самостоятельная девушка: занимаюсь любимой профессией, довольно неплохо зарабатываю и обожаю спать одна», — заявила Шумакова в своей колонке для журнала OK!. Правда, по слухам, недавно в жизни Маши появился достойный мужчина, который уважает ее личное пространство и дает ей мудрые советы, а не отдает приказы.
_Фото: eastnews, globallook, starface, instagram _