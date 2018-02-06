«Хочу на ручки. Но вешу много»: Настасья Самбурская похвасталась фигурой и пожаловалась на мужчин
Фото из Instagram Настасьи Самбурской
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30-летняя актриса Настасья Самбурская относится с юмором к окружающим ее кавалерам.
Увлечение Настасьи Самбурской спортом сказалось на ее фигуре. Актриса без стеснения обнажилась перед камерой для рекламной кампании бренда Reebok. Как призналась звезда, спорт внес коррективы и в ее жизнь.
«Хочу на ручки. Но вешу много. Поэтому не носят. Качайтесь пожалуйста», — написала она в своем блоге.