Не все звезды оказались рады этому празднику.

«Любви вам, котики!!! А я пошла смотреть Дневники Бриджит Джонс и слушать Селин Дион - All by myself. Вообще в каждой ситуации есть свои плюсы. Когда нет пары, то не нужно думать чем бы удивить милого в этот день и есть гарантия, что он не проявит свою фантазию и не подарит 12 рулонов туалетной бумаги в сердечко, в знак своей любви. Поэтому солнце светит и я радуюсь», — поделилась мыслями Виктория Дайнеко.

«Сегодня все, кто влюблены, точно знают, что будут делать. Потому что сейчас хочется думать только о любви, о своей второй половине и прикладывать максимум усилий, чтобы сделать этот день особенным. Но знаете... Даже, если вы не влюблены, мне кажется, что в этот день нужно особенно любить себя. Мы чаще всего забываем именно про себя, потому что полностью отдаемся тем, кто рядом или тому, что мы делаем. У меня всегда так... Я очень хочу, чтобы сегодня даже те, кто еще не влюблены, были самыми счастливыми. Я твёрдо уверена, что у каждого человека уже есть любовь, просто она приходит в своё время. Она сама знает, когда это нужно. Но как бы там ни было, никогда не забывайте о себе, всегда любите себя. Каждый день, независимо от определенной даты. Я вас ооочень люблю, лапуси. Безумно, каждого из вас. Happy Valentine's Day», — написала Ольга Серябкина, которая признавалась, что заводить отношения ей некогда.

«С Праздником, мои хорошие! Я абсолютно никак не отношусь к сегодняшнему празднику. Но! Я однозначно чувствую сегодня повышенную атмосферу любви, витающей в воздухе и с этим Вы со мной не поспорите. И это, я считаю, просто прекрасно! Пусть в нашем мире будет больше любви не только 14 февраля, а каждый день. А также взаимопонимания между людьми и уважения друг к другу. Берегите людей, с которыми Вы свободны в эмоциях, желаниях и чувствах. Людей, которые ради встречи с Вами меняют свои маршруты», — написала Инна Маликова, которая не так давно развелась с мужем.

«С Днем всех Влюбленных! Ставьте лайк, у кого не пластиковый конь», — шутит Эвелина Бледанс.