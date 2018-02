Не все звезды оказались рады этому празднику.

Сегодня весь мир, в том числе и российские звезды, поздравляет любимых, близких, делятся любовью. Но чем заняты те, кто встретил День святого Валентина в одиночестве?

«WAKE UP NO MAKE UP ! P.s. Влюбленные , с Вашим , сомнительным праздником ! Любите друг друга», — поделилась селфи победительница шоу «Холостяк» Катя Никулина, расставшаяся со своим женихом Ильей Глинниковым.

«Любви вам, котики!!! А я пошла смотреть Дневники Бриджит Джонс и слушать Селин Дион - All by myself. Вообще в каждой ситуации есть свои плюсы. Когда нет пары, то не нужно думать чем бы удивить милого в этот день и есть гарантия, что он не проявит свою фантазию и не подарит 12 рулонов туалетной бумаги в сердечко, в знак своей любви. Поэтому солнце светит и я радуюсь», — поделилась мыслями Виктория Дайнеко.

«С гадливеньким праздником Валентина, вас, все безнадежно влюблtнные! Enjoy, как говорится! Лепестакаааами белых рооооз, твою рооожу застелюююю!», — ерничает актриса Лукерья Ильяшенко.