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Шейк, Кудрявцева, Варум и другие знаменитости, которые обожают кошек

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Ирина Шейк

Фото: Instagram
В преддверии Международного дня кошек, который будут отмечать любители этих очаровательных пушистых животных 8 августа, предлагаем посмотреть на любимых питомцев знаменитостей. В нашей галерее — милые и забавные коты и кошки Ирины Шейк, Леры Кудрявцевой, Анжелики Варум и многих других.

Пока поклонники Ирины Шейк обсуждали ее расставание с голливудским актером Брэдли Купером и его роман с певице Леди Гагой, сама модель... решила завести котенка. Снимки с новым питомцем русская красотка показала у себя в Instagram. Эту милую зеленоглазую девочку Ирина взяла у своей знакомой, супруги известного теле- и радиоведущего Говарда Стерна, актрисы и модели Бет Стерн, которая известна своей благотворительной деятельностью, связанной с кошками.

Фото: Instagram

Популярная телеведущая Лера Кудраявцева пару лет назад потеряла своего любимого кота Фофу. Шотландский вислоухий кот — настоящий любимец ее семьи и поклонников, у него есть собственная страница в Instagram. Безутешная «котомама» решила испробовать все варианты и даже обратилась к знакомым экстрасенсам. К счастью, пушистый гулена в итоге нашелся. «НАШЛИ. Возвращение блудного Фофы. Ребята !!! Нашли у соседей на территории , проследили по камерам охранники соседа !!! Причём их территорию мы обходили раз 100. Он сидел внутри железных балок , которые были навалены горой !!! Насыпали около корм, звали , он начал мяукать , но не выходил, а забился ещё больше. В итоге разобрали гору балок и я сидела и умоляла его выйти . В конечном итоге он тихо вышел на корм и муж в прыжке ,как Ренат Дасаев накрыл Фофу. Урааааа. Худой, замученный, хромой - завтра к ветеринару. Спасибо вам мои подписчики за участие !!!! Большое спасибооооо. Выдохнула и расплакалась. Вот как бывает!!!», — рассказала тогда Лера.

Кот Леры Кудрявцевой Фофа

Фото: Instagram

Собственная страница есть и кота бурлекс-дивы Диты фон Тиз породы девон-рекс по кличке Алистер.

Фото: Eastnews

Дита берет своего любимца в путешествия и устраивает фотосессии с эффектным котиком.

Анжелика Варум и Леонид Агутин завели кошек редкой сингапурской породы, которых назвали уютными домашними кличками Ося и Нюся. Особенно души не чает в питомцах Анжелика.

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Анжелика Варум

Фото: Instagram

Влад Лисовец — гордый «папа» кошки породы донской сфинк по кличке Мия и белоснежного пушистого красавца с яркими глазами разного цвета с дерзкой кличкой Бандит, который поселился в салоне стилиста.

Фото: Instagram

Больше фото знаменитостей с любимыми котами и кошками — в нашей фотогалерее.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Instagram, Getty, Eastnews

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