Шейк, Кудрявцева, Варум и другие знаменитости, которые обожают кошек

Популярная телеведущая Лера Кудраявцева пару лет назад потеряла своего любимого кота Фофу. Шотландский вислоухий кот — настоящий любимец ее семьи и поклонников, у него есть собственная страница в Instagram. Безутешная «котомама» решила испробовать все варианты и даже обратилась к знакомым экстрасенсам. К счастью, пушистый гулена в итоге нашелся. «НАШЛИ. Возвращение блудного Фофы. Ребята !!! Нашли у соседей на территории , проследили по камерам охранники соседа !!! Причём их территорию мы обходили раз 100. Он сидел внутри железных балок , которые были навалены горой !!! Насыпали около корм, звали , он начал мяукать , но не выходил, а забился ещё больше. В итоге разобрали гору балок и я сидела и умоляла его выйти . В конечном итоге он тихо вышел на корм и муж в прыжке ,как Ренат Дасаев накрыл Фофу. Урааааа. Худой, замученный, хромой - завтра к ветеринару. Спасибо вам мои подписчики за участие !!!! Большое спасибооооо. Выдохнула и расплакалась. Вот как бывает!!!», — рассказала тогда Лера.