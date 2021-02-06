Шейк, Кардашьян, Михалкова, Дитковските и другие знаменитые красотки в смокингах: фото
Фото: Eastnews
Супермодель Ирина Шейк шикарно выглядит в брючных костюмах и строгих смокингах, которые предпочитает надевать на голое тело. Еще более дерзкий образ продемонстрировала на одном из светских мероприятий звезда реалити Ким Кардашьян.
Фото: Globallookpress / Lisa O'Connor
Надежда Михалкова предпочитает более скромные наряды и не пытается поразить публику обилием обнаженного тела. Смокинг актриса сочетала с шелковым топом с в меру глубоким вырезом.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Агния Дитковските эффектно выглядела на кинофестивале в белоснежном смокинге на обнаженном теле, широких зауженных к низу укороченных брюках и черных босоножках с тонкими ремешками.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Известные любительницы стильных экспериментов с мужскими вещами Шарлиз Терон, Блейк Лайвли и Тильда Суинтон продемонстрировали, как носить смокинги молочных оттенков.
Фото: DPA
Зендая и Майли Сайрус решили добавить строгим вечерним пиджакам игривости и женственности с помощью конфетно-розовых оттенков.
Фото: Eastnews
Предпочитающие нестандартный стиль и смелые эксперименты Кристен Стюарт, Кара Делевинь и Рианна показали, что и в классические вещи можно вдохнуть новую жизнь.
Фото: Globallookpress / Frederick Injimbert
Впрочем, многие звезды, в числе которых Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Эван Рэйчел Вуд и Елена Летучая, выбирают классическое сочетание черного смокинга с белоснежной рубашкой.
Фото: DPA
Больше эффектных знаменитых девушек в стильных смокингах вы можете увидеть в нашей фотогалерее.
Фото: dpa, getty, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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