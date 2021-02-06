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Шейк, Кардашьян, Михалкова, Дитковските и другие знаменитые красотки в смокингах: фото

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Ирина Шейк любит смокинги и брючные костюмы

Фото: Eastnews

В 60-х годах легендарный дизайнер Ив Сен-Лоран одел женщин в мужской смокинг, что вызвало волны непонимания и протестов. Сейчас же заимствование вещей из мужского гардероба уже стало обычной практикой.

Супермодель Ирина Шейк шикарно выглядит в брючных костюмах и строгих смокингах, которые предпочитает надевать на голое тело. Еще более дерзкий образ продемонстрировала на одном из светских мероприятий звезда реалити Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян

Фото: Globallookpress / Lisa O'Connor

Надежда Михалкова предпочитает более скромные наряды и не пытается поразить публику обилием обнаженного тела. Смокинг актриса сочетала с шелковым топом с в меру глубоким вырезом.

Надежда Михалкова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Агния Дитковските эффектно выглядела на кинофестивале в белоснежном смокинге на обнаженном теле, широких зауженных к низу укороченных брюках и черных босоножках с тонкими ремешками.

Агния Дитковските

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Известные любительницы стильных экспериментов с мужскими вещами Шарлиз Терон, Блейк Лайвли и Тильда Суинтон продемонстрировали, как носить смокинги молочных оттенков.

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Шарлиз Терон

Фото: DPA

Зендая и Майли Сайрус решили добавить строгим вечерним пиджакам игривости и женственности с помощью конфетно-розовых оттенков.

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Зендая

Фото: Eastnews

Предпочитающие нестандартный стиль и смелые эксперименты Кристен Стюарт, Кара Делевинь и Рианна показали, что и в классические вещи можно вдохнуть новую жизнь.

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Кристен Стюарт

Фото: Globallookpress / Frederick Injimbert

Впрочем, многие звезды, в числе которых Анджелина Джоли, Эмбер Херд, Эван Рэйчел Вуд и Елена Летучая, выбирают классическое сочетание черного смокинга с белоснежной рубашкой.

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Анджелина Джоли

Фото: DPA

Больше эффектных знаменитых девушек в стильных смокингах вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Фото: dpa, getty, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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