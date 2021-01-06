Дерзкая, сексуальная, эффектная: самые яркие выходы в свет супермодели Ирины Шейк

Ирина Шейк продемонстрировала себя во всей красе в смелом образе на модном шоу Rihanna`s Savage X Fenty: супермодель позировала фотографам в комбинезоне в сетку, кожаном расстегнутом топе и мини-юбке. Завершали образ массивная цепь на шее и босоножки на каблуках.

Благодаря шикарной фигуре Ирина Шейк с легкостью выходит в свет в прозрачных нарядах, подчеркивающих каждый изгиб ее тела. К примеру, в таком ажурном платье модель появилась на вечеринке Vanity Fair, которая традиционно проходит после вручения премии «Оскар».