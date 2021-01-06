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Дерзкая, сексуальная, эффектная: самые яркие выходы в свет супермодели Ирины Шейк

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Ирина Шейк не боится смелых нарядов

Фото: Eastnews

Знаменитой супермодели, одной из самых красивых, эффектных и желанных миллионами поклонников женщин планеты Ирине Шейк 6 января исполнилось 35 лет. Поздравляем звезду с юбилеем и предлагаем вспомнить ее самые яркие выходы в свет.

Ирина Шейк продемонстрировала себя во всей красе в смелом образе на модном шоу Rihanna`s Savage X Fenty: супермодель позировала фотографам в комбинезоне в сетку, кожаном расстегнутом топе и мини-юбке. Завершали образ массивная цепь на шее и босоножки на каблуках.

Благодаря шикарной фигуре Ирина Шейк с легкостью выходит в свет в прозрачных нарядах, подчеркивающих каждый изгиб ее тела. К примеру, в таком ажурном платье модель появилась на вечеринке Vanity Fair, которая традиционно проходит после вручения премии «Оскар».

Фото: DPA

На светских мероприятиях звезда также часто появляется в роскошных платьях с блестящим декором, глубокими декольте и высокими разрезами.

Фото: DPA

Провокация — излюбленный модный прием Шейк. Она не раз выбирала в целом довольно закрытые платья, под которыми не было нижнего белья, — и эту пикантную деталь было невозможно не заметить. Пошло? Нет. Будоражит? Еще как!

Фото: Globallookpress / Roger Harvey

Ирина Шейк неизменно становится самой яркой девушкой на красных дорожках и приковывает к себе взгляды окружающих. Помогают ей быть в центре внимания шикарные дизайнерские творения. Например, в таком золотом платье со шлейфом на фоне зеленой листвы она была похожа на прекрасную сказочную птицу.

Фото: Globallookpress / AdMedia

Не менее эффектно супермодель выглядит в брючных костюмах и строгих смокингах, которые предпочитает надевать на голое тело.

Ирина Шейк

Фото: DPA

Красный — один из любимых цветов Ирины Шейк, которая, как мы уже отметили, привыкла находиться в центре всеобщего внимания.

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Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian

Иногда модель позволяет себе менее гламурные и сложносочиненные наряды. Например, в таком ярком желтом платье с леопардовым принтом и рюшами она появилась на мероприятии Swarowski. Но и тут не обошлось без пикантных деталей — высокий разрез и шелковая лента на шее сделали образ более интересным и сексапильным.

Фото: Globallookpress / Nancy Kaszerman

Не боится модель и сложных нарядов с необычным кроем, которые на многих других девушках смотрелись бы нелепо или не очень удачно.

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Ирина Шейк

Фото: Globallookpress / Dave Bedrosian

В целом, для того чтобы подчеркнуть свою красоту, Ирине Шейк достаточно скромного арсенала классических, проверенных годами приемов. Гладко зачесанные волосы, помада на губах, короткое платье с декольте и акцентом на талии, каблуки и обворожительная улыбка — беспроигрышный вариант.

Фото: Globallookpress / Nasser Berzane

Больше эффектных модных образов супермодели Ирины Шейк вы можете увидеть в нашей фотогалерее.

Фото: eastnews, dpa, getty, globallookpress

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