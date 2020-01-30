Портман в «Черном лебеде», Стрип в «Железной леди» и не только: самые яркие роли победительниц премии «Оскар»

Напомним, что список номинантов премии «Оскар — 2020» выглядит так. Скарлетт Йоханссон, которая не смогла обойти Рене Зеллвегер на «Золотом глобусе», претендует на «Оскар» сразу в двух номинациях — «Лучшая актриса» («Брачная история») и «Лучшая женская роль второго плана» («Кролик Джоджо»). Лучшей актрисой также могут признать Рене Зеллвегер («Джуди»), Шарлиз Терон («Скандал»), Синтия Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).

Фото: kinopoisk

Видео: Анна Егорова

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