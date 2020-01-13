Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Брэд Питт и другие: в США огласили полный список номинантов на «Оскар — 2020»

В этот понедельник, 13 января, был озвучен список номинантов на престижную премию «Оскар», церемония вручения которой пройдет 9 февраля в Голливуде.

Скарлетт Йоханссон, которая не смогла обойти Рене Зеллвегер на «Золотом глобусе», претендует на «Оскар» сразу в двух номинациях — «Лучшая актриса» («Брачная история») и «Лучшая женская роль второго плана» («Кролик Джоджо»).