passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Брэд Питт и другие: в США огласили полный список номинантов на «Оскар — 2020»

У Скарлетт Йоханссон 2 номинации, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо снова будут волноваться в зале вместе, российский фильм «Дылда», увы, в список номинантов не попал.

В этот понедельник, 13 января, был озвучен список номинантов на престижную премию «Оскар», церемония вручения которой пройдет 9 февраля в Голливуде.

Скарлетт Йоханссон, которая не смогла обойти Рене Зеллвегер на «Золотом глобусе», претендует на «Оскар» сразу в двух номинациях — «Лучшая актриса» («Брачная история») и «Лучшая женская роль второго плана» («Кролик Джоджо»).

Лучшей актрисой также могут признать Рене Зеллвегер («Джуди»), Шарлиз Терон («Скандал»), Синтию Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).

На статус Лучший актер претендуют Хоакин Феникс («Джокер»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в... Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»).

На премию Лучший режиссер претендуют Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Сэм Мендес («1917»), Пон Джун-хо («Паразиты»).

Лучшим фильмом могут стать: «Джокер», «1917», «Ирландец», «Джуди», «Однажды в... Голливуде», «Форд против Феррари», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Паразиты».

Остальные номинации распределились так:

Лучшая женская роль второго плана — Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Марго Робби («Скандал»);

Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»);

Лучший дизайн костюмов — «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Однажды в... Голливуде»;

Лучший звук — «К звездам», «Форд против Феррари», «Джокер», «1917», «Однажды ... в Голливуде»;

Лучший монтаж звука — «Форд против Феррари», «Джокер», «1917», «Однажды … в Голливуде», «Звездные войны: Скайуокер. Восход»;

Лучшая оригинальная музыка — «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Звездные войны: Скайуокер. Восход»;

Лучший анимационный фильм — «Дочь», «Hair Love», «Китбулл», «Memorable», «Сестра»;

Лучший короткометражный экшн-фильм — Brotherhood, «Футбольный клуб "Нефта"», «The Neighbors' Window», «Saria», «A Sister»;

Лучший документальный фильм — «Американская фабрика», «Пещера», «На краю демократии», «Для Самы», «Страна меда»;

Лучший адаптированный сценарий — Стивен Заиллян («Ирландец»), Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Тодд Филлипс и Скотт Силвер («Джокер»), Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Энтони МакКартен («Два Папы»);

Лучший оригинальный сценарий — Райан Джонсон («Достать ножи»), Ноа Баумбак («Брачная история»), Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс («1917»), Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»), Пон Чжун Хо, Хан Джи Вон («Паразиты»);

Лучший иностранный художественный фильм — «Паразиты» (Южная Корея), «Боль и слава» (Испания), «Тело Христово» (Польша), «Страна меда» (Македония), «Отверженные» (Франция).

К сожалению, российский фильм «Дылда», который был в шорт-листе, в список номинантов не попал.

Фото: globallookpress

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!