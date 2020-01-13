Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Брэд Питт и другие: в США огласили полный список номинантов на «Оскар — 2020»
В этот понедельник, 13 января, был озвучен список номинантов на престижную премию «Оскар», церемония вручения которой пройдет 9 февраля в Голливуде.
Скарлетт Йоханссон, которая не смогла обойти Рене Зеллвегер на «Золотом глобусе», претендует на «Оскар» сразу в двух номинациях — «Лучшая актриса» («Брачная история») и «Лучшая женская роль второго плана» («Кролик Джоджо»).
Лучшей актрисой также могут признать Рене Зеллвегер («Джуди»), Шарлиз Терон («Скандал»), Синтию Эриво («Гарриет»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»).
На статус Лучший актер претендуют Хоакин Феникс («Джокер»), Леонардо ДиКаприо («Однажды в... Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Джонатан Прайс («Два Папы»).
На премию Лучший режиссер претендуют Квентин Тарантино («Однажды в Голливуде»), Тодд Филлипс («Джокер»), Мартин Скорсезе («Ирландец»), Сэм Мендес («1917»), Пон Джун-хо («Паразиты»).
Лучшим фильмом могут стать: «Джокер», «1917», «Ирландец», «Джуди», «Однажды в... Голливуде», «Форд против Феррари», «Кролик Джоджо», «Маленькие женщины», «Паразиты».
Остальные номинации распределились так:
Лучшая женская роль второго плана — Кэти Бейтс («Дело Ричарда Джуэлла»), Лора Дерн («Брачная история»), Скарлетт Йоханссон («Кролик Джоджо»), Флоренс Пью («Маленькие женщины»), Марго Робби («Скандал»);
Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»), Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Энтони Хопкинс («Два Папы»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец»);
Лучший дизайн костюмов — «Ирландец», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Однажды в... Голливуде»;
Лучший звук — «К звездам», «Форд против Феррари», «Джокер», «1917», «Однажды ... в Голливуде»;
Лучший монтаж звука — «Форд против Феррари», «Джокер», «1917», «Однажды … в Голливуде», «Звездные войны: Скайуокер. Восход»;
Лучшая оригинальная музыка — «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «1917», «Звездные войны: Скайуокер. Восход»;
Лучший анимационный фильм — «Дочь», «Hair Love», «Китбулл», «Memorable», «Сестра»;
Лучший короткометражный экшн-фильм — Brotherhood, «Футбольный клуб "Нефта"», «The Neighbors' Window», «Saria», «A Sister»;
Лучший документальный фильм — «Американская фабрика», «Пещера», «На краю демократии», «Для Самы», «Страна меда»;
Лучший адаптированный сценарий — Стивен Заиллян («Ирландец»), Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Тодд Филлипс и Скотт Силвер («Джокер»), Грета Гервиг («Маленькие женщины»), Энтони МакКартен («Два Папы»);
Лучший оригинальный сценарий — Райан Джонсон («Достать ножи»), Ноа Баумбак («Брачная история»), Сэм Мендес и Кристи Уилсон-Кернс («1917»), Квентин Тарантино («Однажды… в Голливуде»), Пон Чжун Хо, Хан Джи Вон («Паразиты»);
Лучший иностранный художественный фильм — «Паразиты» (Южная Корея), «Боль и слава» (Испания), «Тело Христово» (Польша), «Страна меда» (Македония), «Отверженные» (Франция).
К сожалению, российский фильм «Дылда», который был в шорт-листе, в список номинантов не попал.
Фото: globallookpress
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