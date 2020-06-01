Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Леонардо ДиКаприо и другие гости и победители премии «Золотой глобус — 2020»
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Фото: Kevin Sullivan/globallookpress
В ночь с 5 на 6 января по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Ведущим уже в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс. На красной дорожке были замечены звезды первой величины и яркие персоны, такие как Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Леонардо ДиКаприо, Наоми Уоттс, Джиллиан Андерсон, Доминик Шервуд, Кит Хэрингтон, Винни Харлоу, Элтон Джон с мужем Дэвидом Фернишем, Кирстен Данст и Джесси Племонс, Эллен Дедженерес и Порша де Росси, Пирс Броснан с супругой и взрослыми сыновьями, которые тоже пришли с своими возлюбленными.
В этом году абсолютными лидерами по количеству номинаций стали американский канал Netflix (с 34 номинациями он обогнал даже крупные киностудии) в целом и фильм «Брачная история» Ноя Баумбаха в частности.
«Лучшим фильмом» стал «1917» Сэма Мендеса, оставив позади «Ирландца» Мартина Скорсезе, «Джокера» Тодда Филлипса, «Брачную историю» Ноя Баумбаха, «Два папы» Фернанду Мейрелиша.
Congratulations to 1917 (@1917) - Best Motion Picture - Drama. - #GoldenGlobes pic.twitter.com/SzPeW8iVOW— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020
Премия за «лучшую женскую роль в драматическом фильме» досталась Рене Зеллвегер («Джуди»), она обошла Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Шарлиз Терон («Скандал»), Сиршу Ронан («Маленькие женщины»), Синтию Эриво («Гарриет»).
Congratulations to Renée Zellweger - Best Performance by an Actress in a Motion Picture - Drama - Judy (@JudyTheFilm). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/N1wdbmDmqg— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020
Премию за «лучшую мужскую роль в драматическом фильме» присудили Хоакину Фениксу («Джокер»), он обошел Антонио Бандераса («Боль и слава»), Джонатана Прайса («Два папы»), Кристиана Бейла («Ford против Ferrari»), Адама Драйвера («Брачная история»).
Congratulations to Joaquin Phoenix - Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama - Joker (@jokermovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/78Y5FewsLj— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 6, 2020
Остальные статуэтки распределились так:
«Лучший актер второго плана» — Брэд Питт («Однажды в... Голливуде»). «Лучшая женская роль второго плана в художественном фильме» — Лора Дерн («Брачная история»). «Лучшая комедия или мюзикл» — «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино. «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» — Аквафина («Прощание»). «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» — Тэрон Эджертон (роль Элтона Джона в «Рокетмене»). «Лучший актер в драматическом сериале» — Брайан Кокс («Наследники»). «Лучшая актриса в драматическом сериале» — Оливия Колман («Корона»). «Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме» — Мишель Уильямс («Фосси/Вердон»). «Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме» — Рассел Кроу («Самый громкий голос»). «Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» — Патрисия Аркетт («Притворство»). «Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме» — Стеллан Скарсгорд («Чернобыль»). «Лучшая женская роль комедийного сериала» — Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь»). «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» — Рами Юсеф («Рами»). «Лучший драматический сериал» — «Наследники». «Лучший комедийный сериал» — «Дрянь» (Фиби Уоллер-Бридж). «Лучший мини-сериал или телефильм» — «Чернобыль». «Лучший сценарий художественного фильма» — Квентин Тарантино («Однажды в... Голливуде»). «Лучший режиссер» — Сэм Мендес («1917»). «Лучший иностранный фильм» — «Паразиты» (Пон Чжун Хо). «Лучший анимационный фильм» — «Потерянное звено». «Лучшая песня» — «I'm Gonna Love Me Again» Элтона Джона («Рокетмен»). «Лучшая оригинальная музыка» — Хильдур Гуднадоуттир («Джокер»).
Почетной премии имени Сесиля Б. Де Милля за достижения в области кинематографа удостоен Том Хэнкс. Телеведущая Эллен Дедженерес стала обладательницей премии имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения.
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Фото: globallookpress
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