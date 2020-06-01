Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Леонардо ДиКаприо и другие гости и победители премии «Золотой глобус — 2020»

В ночь с 5 на 6 января по московскому времени в Лос-Анджелесе состоялась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», организованная Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Ведущим уже в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс. На красной дорожке были замечены звезды первой величины и яркие персоны, такие как Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Леонардо ДиКаприо, Наоми Уоттс, Джиллиан Андерсон, Доминик Шервуд, Кит Хэрингтон, Винни Харлоу, Элтон Джон с мужем Дэвидом Фернишем, Кирстен Данст и Джесси Племонс, Эллен Дедженерес и Порша де Росси, Пирс Броснан с супругой и взрослыми сыновьями, которые тоже пришли с своими возлюбленными.

В этом году абсолютными лидерами по количеству номинаций стали американский канал Netflix (с 34 номинациями он обогнал даже крупные киностудии) в целом и фильм «Брачная история» Ноя Баумбаха в частности.

«Лучшим фильмом» стал «1917» Сэма Мендеса, оставив позади «Ирландца» Мартина Скорсезе, «Джокера» Тодда Филлипса, «Брачную историю» Ноя Баумбаха, «Два папы» Фернанду Мейрелиша.