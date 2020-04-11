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Блестки, декольте, разрезы и платья за 2,5 миллиона: самые яркие образы и выходы в свет Татьяны Навки

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Getty

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию и супруге пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяне Навке 13 апреля исполнится 45 лет. В честь рождения спортсменки предлагаем вспомнить ее самые яркие образы и выходы в свет.

Татьяна Навка часто выходит в свет в блестящих нарядах с эффектными декольте, которые порой похожи на ее костюмы для фигурного катания.

Фото: Getty

Конечно, мы не могли не вспомнить и сами костюмы Татьяны, в которых она демонстрировала себя во всей красе во время успехов в профессиональной карьере.

Фото: DPA

Декольте или высокий разрез? Татьяна Навка может позволить себе и то, и другое. А еще добавить блесток.

Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya

Фигуристка может похвастаться стройной фигурой, которую с удовольствием и демонстрирует в подчеркивающих каждый изгиб нарядах.

Фото: Global Look Press / Dmitry Golubovich

Черно-белое платье Valentin Yudashkin Haute Сouture сделало Татьяну Навку звездой одной из церемоний закрытия Московского международного кинофестиваля. Мы узнали, что наряд этот можно было приобрести почти за два с половиной миллиона рублей.

Фото: Eastnews

Иногда Татьяна предпочитает более скромные и менее яркие наряды, в которых выглядит стильно и элегантно.

Фото: Instagram

Пару лет назад поклонники и критики с жаром обсуждали платье за 550 тысяч, которое многие сравнили с нарядом креветки.

Фото: Instagram

Больше эффектных нарядов олимпийской чемпионки Татьяны Навки смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, getty, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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