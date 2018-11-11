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Самые трогательные признания в честь годовщины свадьбы от Гагариной, Ковальчук, Навки и других звезд

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Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

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Эти знаменитости так трогательно признаются друг другу в любви, что хочется делать это вновь и вновь. Мы выбрали самые эффектные и романтические признания.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

«Сегодня наш день! 3 года и 4 вместе! Люблю тебя, Исхаков! Сильно!», — написала Полина.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков

Юлия Ковальчук трогательно поздравила Алексея Чумакова с годовщиной свадьбы в конце сентября. Пять лет назад они поженились в Испании. «А расписались в Москве. Были только мы с Юлей. Никаких свидетелей и шампанского», — рассказывал новоиспеченный супруг. «Я люблю тебя 5 лет в официальном браке, почти 11 лет в неофициальном, и как будто всю жизнь без времени и пространства...», — написала Юля в Instagram.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

Два года назад известная фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стали мужем и женой. Сегодня в честь годовщины супруга политика опубликовала нежную фотографию. «Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь!!!», — процитировала Навка слова известной песни.

Максим и Наталья Фадеевы

Весной годовщину отметила одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Продюсер Максим Фадеев встретил свою будущую супругу Наталью в 1990 году на одном из кастингов и сразу влюбился. В своем блоге он разместил видео, которое составил из милых сердцу кадров.

Дэвид и Виктория Бекхемы

Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы этим летом. Дэвид поделился с поклонниками фото, подписав: «Вау, мы действительно сделали это. Поздравляю тебя с годовщиной, моя удивительная жена, мама и сильная деловая женщина. Люблю тебя!». Виктория же, в свою очередь, отправила мужу короткое, но очень трогательно послание: «Я люблю тебя. Целую».

Николь Кидман и Кит Урбан

Кит Урбан трогательно поздравил Николь Кидман с годовщиной свадьбы в начале лета. «С годовщиной, детка! Одиннадцать лет, а ты все еще чувствуешь себя моей девушкой!», — написал Кит.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

В жизни Регины Тодоренко и Влада Топалова всегда было место романтике. Буквально с первой встречи музыкант окружил свою избранницу заботой. Вместе с Владом Регина побывала на Байкале, отметила день своего рождения в Лондоне, а предложение руки и сердца получила на Корсике. Накануне вечером бывшая ведущая «Орла и Решки» рассказала еще об одном романтическом эпизоде в своей жизни. «Сегодня впервые была на балу в компании самого прекрасного принца! Он позвал меня на сцену, признался в любви и спел для меня песню. И как после такого не верить в сказки?????! Хочется, чтоб это длилось вечноооооость», — написала она.

Наталья Ионова и Александр Чистяков

«Знаешь, в этот раз хочется поздравить тебя не только как твоя жена и мать твоих детей. А выразить невероятное уважение и подчеркнуть твои фундаментальные человеческие качества!! Чем дольше я живу с тобой и вижу, как ты относишься к себе и людям, тем больше понимаю, что ты исключительный. Таких, так сказать, уже не штампуют», — призналась певица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.)

Ксения Собчак и Максим Виторган

«Сегодня пятилетняя годовщина нашей свадьбы. Пять лет назад мы неожиданно для всех тихо и скромно поженились в кругу самых близких людей, которые даже не знали, что приглашены именно на свадьбу. "Добрые люди" тут же принялись обсуждать, что это "пиар-ход", "ненадолго", "не всерьез"... Решения я действительно принимаю быстро, но только тогда, когда уверена в их правильности! И поэтому мы пять лет вместе и у нас замечательный сын! Спасибо, Максим, за каждый день, прожитый вместе! И за чудо-мальчика, который так похож на тебя! Теперь "Добрые люди" тоже говорят про мою новую жизнь: "пиар-ход" и "не всерьез". Что же им сказать? Поговорим с вами через 5, а лучше через 6 лет», — написала Ксения.

Кирилл Сафонов и Александра Савельева

Актер опубликовал снимок из последней фотосессии, в которой приняла участие солистка «Фабрики». «Моя жена. Человек, который поддерживает меня всегда, не смотря на безрассудность моих планов и некомерчество моих поступков. Спасибо! Люблю!» — написал под фотографией Сафонов.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

«Не принято среди мужчин в слух восхищаться своей женщиной. Кричать на весь мир как сильно ты ее любишь. Мужчины сдержанны в эмоциях. Но когда ты влюбляешься в нее каждый день на протяжении многих лет молчать тяжело. Ты моя жизнь», — написал Курбан в честь годовщины свадьбы с Ксенией Бородиной.

Инна и Стас Михайловы

Инна Михайлова опубликовала милое семейное фото, подписав: «@stas_mihailoff Иногда удивляюсь своему везению и удачливости. У меня есть ты. Ради тебя я всегда держу себя в тонусе, стараюсь быть лучше, всегда улыбаюсь сама себе, когда вспоминаю тебя. Ты обещал сделать меня счастливой и сдержал слово. Поздравляю и люблю тебя, дорогой мой. С днём рождения #люблюнемогу».

Наталья Королев и Сергей Глушко

Наташа Королева поздравила своего супруга с днем рождения: «Сегодня в твой день рождения нас разделяет океан! Но океан не преграда для моих чувств которые я испытываю к тебе, такому родному и нежному, сильному и ранимому! Ты невероятно разный, с тобой легко и интересно, а главное с тобой не соскучишься и это точно! С днем рождения мой @lovepussu».

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова

В сентябре Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отметили праздник — восьмую годовщину свадьбы. Разумеется, артисты уже успели опубликовать архивные снимки с церемонии и поздравить друг друга в соцсетях. «Да, так все и было: 8 лет назад, 23 сентября 2010 года, Тверской ЗАГС г. Москвы, свидетели — со стороны жениха #игорькрутой , со стороны невесты @nataliapodolskaya . С маршем Мендельсона почему-то не сложилось, но, к счастью, свидетель прекрасно играет на рояле, который мы обнаружили «в кустах» за шторой, так что расписались под аккомпанемент моего друга Игоря Крутого!) А 25-го сыграли свадьбу, но об этом — 25-го!) Спасибо моей любимой @uliaveronika за совместное путешествие по жизни, за любовь, за Веронику!» — трогательно подписал фото Николаев (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Фото: instagram, starface, eastnews, globallookpress

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