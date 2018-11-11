Самые трогательные признания в честь годовщины свадьбы от Гагариной, Ковальчук, Навки и других звезд

«Сегодня пятилетняя годовщина нашей свадьбы. Пять лет назад мы неожиданно для всех тихо и скромно поженились в кругу самых близких людей, которые даже не знали, что приглашены именно на свадьбу. "Добрые люди" тут же принялись обсуждать, что это "пиар-ход", "ненадолго", "не всерьез"... Решения я действительно принимаю быстро, но только тогда, когда уверена в их правильности! И поэтому мы пять лет вместе и у нас замечательный сын! Спасибо, Максим, за каждый день, прожитый вместе! И за чудо-мальчика, который так похож на тебя! Теперь "Добрые люди" тоже говорят про мою новую жизнь: "пиар-ход" и "не всерьез". Что же им сказать? Поговорим с вами через 5, а лучше через 6 лет», — написала Ксения.

Кирилл Сафонов и Александра Савельева