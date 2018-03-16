Максим Фадеев нежно поздравил жену с 27-й годовщиной

Первым ребенком пары была девочка, но супруги потеряли новорожденную дочь из-за ошибки врачей. Супруга Максима так тяжело переживала утрату.

В Сети также есть информация, что до Натальи Максим был женат на девушке по имени Галина, но она сбежала с его другом.

Фото: instagram