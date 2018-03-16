Максим Фадеев нежно поздравил жену с 27-й годовщиной
Максим Фадеев надеется, что его супруга счастлива с ним.
Сегодня годовщину отмечает одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Продюсер Максим Фадеев встретил свою будущую супругу Наталью в 1990 году на одном из кастингов и сразу влюбился. В своем блоге он разместил видео, которое составил из милых сердцу кадров.
Звездная пара воспитывает 20-летнего сына Савву. Поклонники надеются, что он добьется больших успехов в музыке, так как крайне к ней расположен.
Первым ребенком пары была девочка, но супруги потеряли новорожденную дочь из-за ошибки врачей. Супруга Максима так тяжело переживала утрату.
В Сети также есть информация, что до Натальи Максим был женат на девушке по имени Галина, но она сбежала с его другом.
Фото: instagram
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