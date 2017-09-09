Известная пара празднует годовщину создания семьи

Популярная певица Полина Гагарина нечасто балует подписчиков своего Instagram кадрами из личной жизни, но сегодня знаменитость сделала исключение. В блоге появился трогательный фотоснимок с подписью: «Сегодня наш день! 3 года 💍 и 4 вместе! Люблю тебя, @isxakov ❤️! Сильно! #семья»

Поклонники популярной блондинки поспешили поздравить супругов с этим днем: «Будьте счастливы, поздравляю», «Поздравляю! Счастья вам и всегда тёплой искренней любви!», «Классные Вы 💕счастья и добра Вашей семье», «Полиночка! Любви и необьятного семейного счастья!!! Отпраздновать золотую свадьбу такими влюбленными и счстливыми!!!!», «Долгих лет вам совместной жизни и самых лучших деток. Счастья, здоровья, удачи», «Счастья и любви на долгие годы! Вы очень красивая пара», «горячий поздравительный привет вам с Краснодара живите счастливо и здорово. Здоровья вашим детишкам чтоб только радовали вас🙏. Поля ту супер👍✌️так держать», «Полина,счастья Вам!Вы очень красивая и гармоничная пара❤🌹».