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С кем и как Топурия, Пугачева и другие звезды проводят время в изоляции из-за коронавируса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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😑
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Кети Топурия

Фото: Instagram

Из-за эпидемии коронавируса миллионы людей по всему миру, в том числе и знаменитости, оказались на карантине и теперь проводят все свое время дома или на дачах вместе с родственниками и самыми близкими. Некоторые наконец могут посвятить себя детям и вторым половинам, другие решили использовать сложившуюся ситуацию себе во благо и начали самосовершенствоваться — усиленно работать над идеальной фигурой или изучать иностранные языки.

Кети Топурия показала «неприбранное» фото — в халате, без прически и макияжа. Условия карантина певица соблюдает в компании дочери и любимого мужчины Льва Деньгова.

Алла Пугачева вместе с сыном Гарри прогоняет коронавирус забавными песнями. Наконец смогла посвятить больше времени любимым дочкам и Светлана Лобода, которая обычно очень занята на работе.

Светлана Лобода с дочками

Фото: Instagram

Певица Слава тоже проводит время дома с семьей и любимыми питомцами.

Instagram Славы

Фото: Instagram

«Рано уложила всех спать ,все перенервничали из-за перелёта Сашуни,ждали ,переживали,устали .летела она всю ночь.оч тяжелый был перелёт ,но все уже позади,Сашуня дома @alexandrawinter все хорошо!!!!теперь карантин и видио связь с семьей🤗🤗🤗🤗🤗!!!всем крепчайшего здоровья,мира и приятного вечера!!!» — рассказала артистка.

Анастасия Волочкова не унывает и во время карантина, продолжая демонстрировать свою любовь к цветам и любимому мужчине.

Анастасия Волочкова

Фото: Instagram

«Когда белая Роза, созданная любимым, приобретает особую ценность. Сейчас, к сожалению, многие цветочные Салоны закрыты... Но я без цветов не мыслю своей жизни.Предложите любимым радовать вас и такими нюансами», — написала балерина в Instagram.

Регина Тодоренко и ВЛад Топалов

Фото: Instagram

Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, как наслаждаются семейными радостями, а поклонники посоветовали им поскорее родить второго ребенка.

Нино Нинидзе

Фото: Instagram

Нино Нинидзе опубликовала очень уютное домашнее фото и заявила, что одеяло спасет ее от коронавируса.

Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram

Ляйсан Утяшева во время карантина советует не лениться и в сложившейся ситуации еще больше заниматься своим телом и здоровьем.

Настя Ивлеева качает пресс и попу, танцует, делает маски красоты для лица и проводит прямые эфиры со знаменитостями.

Супруг Насти певец Элджей изучает английский язык, занимается музыкой, наблюдает за эффектными тренировками жены и... ездит на своем ярком авто за товарами первой необходимости.

Наталья Рудова во время карантина дома примеряет эффектные наряды. «Девочки , признавайтесь! Часто ли вы имея время ,перемериваете дома свои наряды ?? Особенно те,которые ни разу не надевали потому-что -: нужно похудеть; слишком секси; меня не поймут; время не пришло», — написала актриса и продемонстрировала себя во всей красе в эффектном красном платье.

Как проводят время на карантине другие знаменитости, смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: instagram

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