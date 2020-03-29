С кем и как Топурия, Пугачева и другие звезды проводят время в изоляции из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса миллионы людей по всему миру, в том числе и знаменитости, оказались на карантине и теперь проводят все свое время дома или на дачах вместе с родственниками и самыми близкими. Некоторые наконец могут посвятить себя детям и вторым половинам, другие решили использовать сложившуюся ситуацию себе во благо и начали самосовершенствоваться — усиленно работать над идеальной фигурой или изучать иностранные языки.