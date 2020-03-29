С кем и как Топурия, Пугачева и другие звезды проводят время в изоляции из-за коронавируса
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Фото: Instagram
Кети Топурия показала «неприбранное» фото — в халате, без прически и макияжа. Условия карантина певица соблюдает в компании дочери и любимого мужчины Льва Деньгова.
Алла Пугачева вместе с сыном Гарри прогоняет коронавирус забавными песнями. Наконец смогла посвятить больше времени любимым дочкам и Светлана Лобода, которая обычно очень занята на работе.
Фото: Instagram
Певица Слава тоже проводит время дома с семьей и любимыми питомцами.
Фото: Instagram
«Рано уложила всех спать ,все перенервничали из-за перелёта Сашуни,ждали ,переживали,устали .летела она всю ночь.оч тяжелый был перелёт ,но все уже позади,Сашуня дома @alexandrawinter все хорошо!!!!теперь карантин и видио связь с семьей🤗🤗🤗🤗🤗!!!всем крепчайшего здоровья,мира и приятного вечера!!!» — рассказала артистка.
Анастасия Волочкова не унывает и во время карантина, продолжая демонстрировать свою любовь к цветам и любимому мужчине.
Фото: Instagram
«Когда белая Роза, созданная любимым, приобретает особую ценность. Сейчас, к сожалению, многие цветочные Салоны закрыты... Но я без цветов не мыслю своей жизни.Предложите любимым радовать вас и такими нюансами», — написала балерина в Instagram.
Фото: Instagram
Регина Тодоренко и Влад Топалов показали, как наслаждаются семейными радостями, а поклонники посоветовали им поскорее родить второго ребенка.
Фото: Instagram
Нино Нинидзе опубликовала очень уютное домашнее фото и заявила, что одеяло спасет ее от коронавируса.
Фото: Instagram
Ляйсан Утяшева во время карантина советует не лениться и в сложившейся ситуации еще больше заниматься своим телом и здоровьем.
Настя Ивлеева качает пресс и попу, танцует, делает маски красоты для лица и проводит прямые эфиры со знаменитостями.
Супруг Насти певец Элджей изучает английский язык, занимается музыкой, наблюдает за эффектными тренировками жены и... ездит на своем ярком авто за товарами первой необходимости.
Наталья Рудова во время карантина дома примеряет эффектные наряды. «Девочки , признавайтесь! Часто ли вы имея время ,перемериваете дома свои наряды ?? Особенно те,которые ни разу не надевали потому-что -: нужно похудеть; слишком секси; меня не поймут; время не пришло», — написала актриса и продемонстрировала себя во всей красе в эффектном красном платье.
Как проводят время на карантине другие знаменитости, смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: instagram
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