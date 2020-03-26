33-летняя Кети Топурия показала «неприбранное» фото — в халате, без прически и макияжа
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Фото: Instagram Кети Топурии
В последнее время многие знаменитости решили выбрать для себя режим самоизоляции. Солистка группы «А-Студио» Кети Топурия — не исключение. Домашнее фото, которое опубликовала она, вызвало бурю комплиментов у ее поклонников.
Они отметили, что отдых Кети пошел на пользу, и она выглядит cвежей и юной на снимке без прически и макияжа: «Классный халатик», «Без косметики красивая», «Похорошела! Была красоткой, а сейчас еще красивее», «В таком образе вообще как девочка выглядите», «Красотка, Кэти», «Богиня», «Похожа на Лив Тайлер в фильме "Ускользающая красота"», «Красотка Keti обворожительна как всегда», «Любимая Кети и самая красивая».
Фото и видео: Instagram
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