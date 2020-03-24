56-летняя Лолита Милявская призналась, что в очередной раз собирается замуж

«Вынужденный карантин идет мне на пользу. У меня заболела домработница, и мне самой приходится многое делать. Я даже унитаз сама чистила, — с юмором рассказала артистка. — Но это хорошая физическая нагрузка».

Ивлеева отметила, что с тех пор, как они виделись с Лолитой в последний раз, та сильно изменилась. «Я много чего успела сделать: расстаться с мужем, похудеть, начать новую жизнь, — ответила Лолита Милявская. — И я как будто вернулась на 8 лет назад».

На вопрос Ивлеевой, о чем она жалеет в жизни, Лолита откровенно ответила: «Я жалею, что жила с уродом. Я видела все с первой минуты. Но у меня не было чувства самодостаточности. И я подумала: "Надо брать, что есть. Иначе мой поезд уйдет". Я предостерегаю женщин от подобных поступков. Не нужно жить с уродами», — категорично заявила певица.