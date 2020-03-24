56-летняя Лолита Милявская призналась, что в очередной раз собирается замуж
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Лолита Милявская стала гостьей необычного шоу Насти Ивлеевой. Из-за коронавируса, когда все вынуждены сидеть на карантине, Ивлеева устраивает прямые эфиры со знаменитостями. Во время общения в Instagram Анастасия задавала Лолите порой каверзные вопросы, на которые та откровенно ответила.
Фото: Instagram
«Вынужденный карантин идет мне на пользу. У меня заболела домработница, и мне самой приходится многое делать. Я даже унитаз сама чистила, — с юмором рассказала артистка. — Но это хорошая физическая нагрузка».
Ивлеева отметила, что с тех пор, как они виделись с Лолитой в последний раз, та сильно изменилась. «Я много чего успела сделать: расстаться с мужем, похудеть, начать новую жизнь, — ответила Лолита Милявская. — И я как будто вернулась на 8 лет назад».
На вопрос Ивлеевой, о чем она жалеет в жизни, Лолита откровенно ответила: «Я жалею, что жила с уродом. Я видела все с первой минуты. Но у меня не было чувства самодостаточности. И я подумала: "Надо брать, что есть. Иначе мой поезд уйдет". Я предостерегаю женщин от подобных поступков. Не нужно жить с уродами», — категорично заявила певица.
Фото: Starface
Настя Ивлеева поинтересовалась, не собирается ли Лолита вновь замуж, а если да, то каким должен быть ее избранник.
«А почему нет? Как говорила моя бабушка, замуж надо выходить столько раз, сколько берут. Моим избранником в этот раз будет самодостаточный мужчина. Наши границы должны совпадать: финансовые, интеллектуальные и другие. К тому же у меня в гороскопе на 2021 год стоит замужество. А я живу по гороскопам — верю в них», — рассказала Лолита.
Лолита также призналась, что одно время была подвержена пагубной привычке. «Я вовремя соскочила. Я год употребляла запрещенные вещества. Но смогла вовремя остановиться. Мне было 40 лет, а теперь это все аукается в 56 в плане здоровья», — разоткровенничалась артистка.
Она также добавила, что знает одного человека, который не подвержен никаким дурным влияниям, — это Филипп Киркоров. «У него вообще нет вредных привычек, он даже вина выпить не может», — рассказала о коллеге и друге Лолита.
Фото: Starface
Напомним, Лолита переживает непростой период развода с Дмитрием Ивановым, в браке с которым была много лет. Окончательное оформление документов постоянно откладывается по разным причинам, а супруги выясняют отношения и поливают друг друга грязью в СМИ.
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Фото: Instagram, Starface, Anatoly Lomokhov/ Global look press
Видео: Instagram
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