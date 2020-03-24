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56-летняя Лолита Милявская призналась, что в очередной раз собирается замуж

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Экстравагантная артистка откровенно ответила на вопросы Анастасии Ивлеевой во время онлайн-интервью.
Лолита чистит унитаз

Лолита Милявская стала гостьей необычного шоу Насти Ивлеевой. Из-за коронавируса, когда все вынуждены сидеть на карантине, Ивлеева устраивает прямые эфиры со знаменитостями. Во время общения в Instagram Анастасия задавала Лолите порой каверзные вопросы, на которые та откровенно ответила.

Фото: Instagram

«Вынужденный карантин идет мне на пользу. У меня заболела домработница, и мне самой приходится многое делать. Я даже унитаз сама чистила, — с юмором рассказала артистка. — Но это хорошая физическая нагрузка».

Ивлеева отметила, что с тех пор, как они виделись с Лолитой в последний раз, та сильно изменилась. «Я много чего успела сделать: расстаться с мужем, похудеть, начать новую жизнь, — ответила Лолита Милявская. — И я как будто вернулась на 8 лет назад».

На вопрос Ивлеевой, о чем она жалеет в жизни, Лолита откровенно ответила: «Я жалею, что жила с уродом. Я видела все с первой минуты. Но у меня не было чувства самодостаточности. И я подумала: "Надо брать, что есть. Иначе мой поезд уйдет". Я предостерегаю женщин от подобных поступков. Не нужно жить с уродами», — категорично заявила певица.

Лолита Милявская с бывшим мужем Дмитрием Ивановым

Фото: Starface

Настя Ивлеева поинтересовалась, не собирается ли Лолита вновь замуж, а если да, то каким должен быть ее избранник.

«А почему нет? Как говорила моя бабушка, замуж надо выходить столько раз, сколько берут. Моим избранником в этот раз будет самодостаточный мужчина. Наши границы должны совпадать: финансовые, интеллектуальные и другие. К тому же у меня в гороскопе на 2021 год стоит замужество. А я живу по гороскопам — верю в них», — рассказала Лолита.

Лолита также призналась, что одно время была подвержена пагубной привычке. «Я вовремя соскочила. Я год употребляла запрещенные вещества. Но смогла вовремя остановиться. Мне было 40 лет, а теперь это все аукается в 56 в плане здоровья», — разоткровенничалась артистка.

Она также добавила, что знает одного человека, который не подвержен никаким дурным влияниям, — это Филипп Киркоров. «У него вообще нет вредных привычек, он даже вина выпить не может», — рассказала о коллеге и друге Лолита.

Дмитрий Иванов был пятым супругом Лолиты

Фото: Starface

Напомним, Лолита переживает непростой период развода с Дмитрием Ивановым, в браке с которым была много лет. Окончательное оформление документов постоянно откладывается по разным причинам, а супруги выясняют отношения и поливают друг друга грязью в СМИ.

Все о Лолите Милявской читайте в наших новостях.

Фото: Instagram, Starface, Anatoly Lomokhov/ Global look press

Видео: Instagram

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