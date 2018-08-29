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Романтика и семейное счастье: Сальма Хайек с супругом обновили свадебные клятвы после 9 лет брака

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Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино

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51-летняя актриса Сальма Хайек показала «атмосферные» снимки со своей второй свадьбы с модным магнатом Франсуа-Анри Пино.

Известная мексиканская актриса Сальма Хайек и владелец концерна LVMH (которому принадлежат множество самых известных модных Домов) Франсуа-Анри Пино живут в браке уже девять лет, и недавно мужчина решил сделать возлюбленной сюрприз. Он сказал Сальме, что устроил ей поход в SPA, а сам организовал скромную свадебную церемонию, на которой супруги обновили свои брачные клятвы.

«Лето подходит к концу, и самым его лучшим моментом был тот день, когда мой муж удивил меня обновлением клятвы. Конечно, это платье — совсем не то, что я надела бы на свадьбу!» — шутливо призналась Сальма в своем Instagram, выложив снимки с этого романтичного события.

Действительно, одеты супруги были совсем не торжественно — Хайек была в простом платье цвета фуксии, а ее муж надел белую футболку и брюки свободного кроя. Однако некоторые свадебные атрибуты на фото все же присутствуют: в качестве аксессуаров Сальма и Франсуа-Анри носили венки и гирлянды из белых цветов, и актриса также держала в руках красивый букет невесты.

На импровизированном торжестве, разумеется, была и 11-летняя дочь пары Валентина. Напомним, первую официальную свадьбу Хайек и Пино сыграли уже после рождения наследницы, в 2009 году в Венеции.

Фото и видео: Instagram

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