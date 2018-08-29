Романтика и семейное счастье: Сальма Хайек с супругом обновили свадебные клятвы после 9 лет брака

Известная мексиканская актриса Сальма Хайек и владелец концерна LVMH (которому принадлежат множество самых известных модных Домов) Франсуа-Анри Пино живут в браке уже девять лет, и недавно мужчина решил сделать возлюбленной сюрприз. Он сказал Сальме, что устроил ей поход в SPA, а сам организовал скромную свадебную церемонию, на которой супруги обновили свои брачные клятвы.

«Лето подходит к концу, и самым его лучшим моментом был тот день, когда мой муж удивил меня обновлением клятвы. Конечно, это платье — совсем не то, что я надела бы на свадьбу!» — шутливо призналась Сальма в своем Instagram, выложив снимки с этого романтичного события.