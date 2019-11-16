Решетова, Собчак и другие звезды, которые прекрасно уживаются с экс-женами и детьми своих мужчин
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Анастасия Решетова
Фото: Instagram
Анастасия Решетова недавно родила рэперу Тимати сына Ратмира. Одной из первых в соцсетях ее поздравила бывшая девушка музыканта, родившая ему дочь Алису, Алена Шишкова. Не будем преувеличивать: Настя и Алена не подруги, но вполне нормально ладят друг с другом, а мама Тимати Симона Юнусова одинаково обожает внука и внучку.
Ксения Собчак
Фото: Starface
Ксения Собчак тоже старается сохранять теплые отношения с родными и близкими своих возлюбленных. Она дружит с первой женой своего теперь уже бывшего супруга Максима Виторгана Викторией Вербер и его детьми Полиной и Даниилом. Сейчас Ксения замужем за Константином Богомоловым: она восхищается его дочкой от бывшей супруги Дарьи Мороз, с которой вместе готова сниматься в новых проектах режиссера и нормально общаться.
Дакота Джонсон
Фото: Getty
Звезда «50 оттенков серого» Дакота Джонсон и фронтмен популярной группы Coldplay Крис Мартин не афишируют свои отношения, но и не скрывают от окружающих свой роман. Влюбленные вместе не первый год, а Дакота уже подружилась с бывшей супругой музыканта, голливудской звездой Гвинет Пэлтроу и их детьми — сыном Мозесом и, особенно, с дочерью Эппл.
Маргарита Симоньян
Фото: Starface
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян подружилась с бывшей женой своего мужа Тиграна Кеосаяна Аленой Хмельницкой. «Мы прожили с Тиграном 21 год, мы с ним родные люди, и перечеркивать все это я не вижу никакого смысла. Да, мы расстались, но у нас есть дети, в новой семье у Тиграна тоже родились дети, и мне кажется совершенно естественным то, что они общаются и растут вместе — ведь они родные братья и сестры. Моей Ксюше шесть лет, Марьяше, дочке Тиграна и Маргариты, — почти три. А их сыну Баграту пока и двух лет нет. Все они еще совсем маленькие. И наша задача — сделать так, чтобы они жили в счастье и радости. Им хорошо, когда они ощущают родительскую любовь со всех сторон, не видят никаких ссор и скандалов», — прокомментировала Хмельницкая эти высокие отношения в интервью журналу Hello!.
Дженнифер Лопес
Фото: Global Look Press / Brent Perniac
Дженнифер Лопес счастлива с отношениях со спортсменом Алексом Родригесом, у которого от бывшей жены Синтии Скертис подрастают дочери Наташа и Элла. Сама певица и актриса растит двойняшек Эмму и Макса от экс-супруга Марка Энтони. Все они прекрасно общаются друг с другом, а Дженнифер и Алекс регулярно проводят выходные в компании детей от разных браков и счастливы от того, что их семья такая большая и дружная.
Валерия
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Примерно так же обстоит ситуация в семье Иосифа Пригожина и Валерии. От предыдущих браков у продюсера есть дочери Даная и Елизавета, а также сын Дмитрий. У Валерии есть сыновья Арсений и Артемий и дочь Анна от бывшего мужа Александра Шульгина. С последним семейство не общается, а в остальном все у них складывается прекрасно и дружелюбно. В том числе и у Валерии с бывшими супругами Иосифа.
Кэти Перри
Фото: Global Look Press / face to face
В начале этого года стало известно, что популярная певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум обручились. В каких отношениях Кэти с бывшей женой Орландо моделью Мирандой Керр, от которой у него подрастает сын Флинн? В прекрасных! Более того, Кэти считает Миранду красоткой и отличной материю, а та ее — талантливой крутой певицей.
Юлия Проскурякова
Фото: Instagram
Супругу Игоря Николаева Юлию Проскурякову часто сравнивают с его бывшей женой Наташей Королевой. Что думает по этому поводу сама Юля? Она прекрасно относится к Наталье, у которой уже давно другая семья, и с радостью растит в нынешнем браке с музыкантом долгожданную дочь Веронику.
Фото: instagram, getty, eastnews, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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