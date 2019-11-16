Решетова, Собчак и другие звезды, которые прекрасно уживаются с экс-женами и детьми своих мужчин

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян подружилась с бывшей женой своего мужа Тиграна Кеосаяна Аленой Хмельницкой. «Мы прожили с Тиграном 21 год, мы с ним родные люди, и перечеркивать все это я не вижу никакого смысла. Да, мы расстались, но у нас есть дети, в новой семье у Тиграна тоже родились дети, и мне кажется совершенно естественным то, что они общаются и растут вместе — ведь они родные братья и сестры. Моей Ксюше шесть лет, Марьяше, дочке Тиграна и Маргариты, — почти три. А их сыну Баграту пока и двух лет нет. Все они еще совсем маленькие. И наша задача — сделать так, чтобы они жили в счастье и радости. Им хорошо, когда они ощущают родительскую любовь со всех сторон, не видят никаких ссор и скандалов», — прокомментировала Хмельницкая эти высокие отношения в интервью журналу Hello!.

Дженнифер Лопес