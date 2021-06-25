52-летняя Рене Зеллвегер завела роман с телеведущим, который младше нее на 10 лет

52-летняя актриса Рене Зеллвегер, в свое время покорившая мир в роли очаровательной Бриджет Джонс, нашла себе нового возлюбленного, который оказался младше нее на 10 лет.

Актриса обратила внимание на 42-летнего телеведущего Анта Энтстеда. Об этом рассказывает издание TMZ.

Вместе актриса и телеведущий работали над общим проектом — рабочие отношения, судя по всему, зашли дальше, чем планировалось.