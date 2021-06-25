52-летняя Рене Зеллвегер завела роман с телеведущим, который младше нее на 10 лет
52-летняя актриса Рене Зеллвегер, в свое время покорившая мир в роли очаровательной Бриджет Джонс, нашла себе нового возлюбленного, который оказался младше нее на 10 лет.
Актриса обратила внимание на 42-летнего телеведущего Анта Энтстеда. Об этом рассказывает издание TMZ.
Вместе актриса и телеведущий работали над общим проектом — рабочие отношения, судя по всему, зашли дальше, чем планировалось.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Birdie Thompson/AdMedia
Интересно, что еще совсем недавно Ант был несвободен — три дня назад он завершил бракоразводный процесс со своей супругой, с которой прожил вместе три года.
У пары есть общий сын, которого теперь по решению суда будут воспитывать оба родителя. Всего у Анта трое детей, включая двоих от первого брака.
Возможно, именно сложные семейные разборки были причиной, по которой Рене и Ант не афишировали свои отношения.
У самой Зеллвегер дела с семейным положением обстоят проще — детьми она пока не обзавелась. Кроме того, в браке она была всего несколько месяцев — ее избранником стал музыкант Кенни Чесни. Зато она больше семи лет состояла в отношениях с другим артистом — Дойлом Брэмхоллом II. Официально их брак зарегистрирован не был.
Фото: Global Look Press
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