53-летняя Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз

Памела Андерсон в шестой раз раз вышла замуж. Супруга актриса нашла себе во время самоизоляции — избранником секс-символа 90-х стал ее телохранитель, Дэн Хейхерст, который был рядом с ней во время пандемии. Об этом рассказали западные СМИ.

Роскошная свадебная церемония прошла в поместье Андерсон, которое находится в ее родной деревне Ледисмит, в Ванкувере.

«Я именно там, где мне нужно быть — в объятиях мужчины, который меня любит», — прокомментировала Памела в интервью Dailymail.

Актриса была замужем 5 раз, и имеет двоих сыновей от одного из своих мужчин.

Накануне Андерсон удивила общественность тем, что решила навсегда уйти из социальных сетей. В своей последней публикации в Instagram она объяснила, что социальные сети используют для контроля над мозгами людей, и для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, и ее это не устраивает. Возможно также, что отказ от социальных сетей стал символическим началом новой жизни для 53-летней актрисы.