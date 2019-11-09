Расти коса до пояса: Тарханова, Лието, Тодоренко и другие звезды с длинными и густыми волосам
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Фото: Instagram
Зрители полюбили Глафиру Тарханову за ее яркие роли в сериалах «Измены» и «Громовы». Армия поклонников этой обаятельной и непосредственной актрисы растет день ото дня — недавно у ее страницы в Instagram стало более 500 тысяч подписчиков. Любят Глафиру за талант, искренность и естественную красоту — роскошные волосы, огромные глаза, точеная фигура, сияющая улыбка и никакой пластики.
Регина Тодоренко покорила зрителей в образе бесстрашной и непосредственной красотки-путешественницы в трэвел-шоу «Орел и решка». Сейчас Тодоренко ведет собственное шоу в Youtube. Дело в том, что недавно она впервые стала мамой, а ее супруг, певец Влад Топалов был против того, чтобы она много времени проводила отдельно от сына или брала его с собой на съемки. Кроме того, Регина рекламирует продукцию для маленьких детей и шампунь — ведь у нее очень красивые волосы.
Фото: Instagram
Эдриан Броуди познакомился с моделью из России Ларой Лието (настоящее имя — Лариса Тяка) в 2012 году на Каннском кинофестивале. После встречи на Лазурном берегу им было уже не до кино: у них начался страстный роман, которому не помешала двадцатилетняя разница в возрасте. Длинные естественные волосы — одно из неоспоримых достоинств Лары.
Фото: Eastnews
Супруга британского принца Уильяма является образцом для подражания для миллионов женщин, которым, в частности, нравятся ее густые длинные волосы и естественные укладки без излишеств.
Фото: Getty
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ольга Ушакова помогает проснуться пораньше миллионам мужчин в России. Кто не захочет посмотреть с утра на такую красотку?
Фото: Instagram
Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные, женственные формы. Потом актриса похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна. Ну, а харизма, бездонные глаза и роскошные волосы делают Светлану одной из самых красивых знаменитостей.
Фото: Starface
Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева недавно покинула проект и начала сольную карьеру. В последнее время она стала выбирать более сдержанные и элегантные наряды. а ее волосы выглядят все так же эффектно и естественно, несмотря на то что она любит красить их в более светлый оттенок.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Еще одна обладательница шикарных волос — звезда сериала «Измены» Мария Шумакова.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше знаменитостей с длинными и густыми естественными волосами — в нашей фотогалерее.
Фото: instagram, eastnews, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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