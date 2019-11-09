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Расти коса до пояса: Тарханова, Лието, Тодоренко и другие звезды с длинными и густыми волосам

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Слайд, который
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Слайд, который
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Глафира Тарханова

Фото: Instagram

Кому-то идут короткие стрижки, кто-то считает, что за длинными волосами очень сложно ухаживать, третьи предпочитают наращенные пряди. Мы выбрали знаменитостей с длинными и густыми естественными волосами, которые не хотят расставаться со своими локонами, хотят и умеют за ними правильно ухаживать.

Зрители полюбили Глафиру Тарханову за ее яркие роли в сериалах «Измены» и «Громовы». Армия поклонников этой обаятельной и непосредственной актрисы растет день ото дня — недавно у ее страницы в Instagram стало более 500 тысяч подписчиков. Любят Глафиру за талант, искренность и естественную красоту — роскошные волосы, огромные глаза, точеная фигура, сияющая улыбка и никакой пластики.

Регина Тодоренко покорила зрителей в образе бесстрашной и непосредственной красотки-путешественницы в трэвел-шоу «Орел и решка». Сейчас Тодоренко ведет собственное шоу в Youtube. Дело в том, что недавно она впервые стала мамой, а ее супруг, певец Влад Топалов был против того, чтобы она много времени проводила отдельно от сына или брала его с собой на съемки. Кроме того, Регина рекламирует продукцию для маленьких детей и шампунь — ведь у нее очень красивые волосы.

Фото: Instagram

Эдриан Броуди познакомился с моделью из России Ларой Лието (настоящее имя — Лариса Тяка) в 2012 году на Каннском кинофестивале. После встречи на Лазурном берегу им было уже не до кино: у них начался страстный роман, которому не помешала двадцатилетняя разница в возрасте. Длинные естественные волосы — одно из неоспоримых достоинств Лары.

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Фото: Eastnews

Супруга британского принца Уильяма является образцом для подражания для миллионов женщин, которым, в частности, нравятся ее густые длинные волосы и естественные укладки без излишеств.

Фото: Getty

Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ольга Ушакова помогает проснуться пораньше миллионам мужчин в России. Кто не захочет посмотреть с утра на такую красотку?

Фото: Instagram

Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные, женственные формы. Потом актриса похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна. Ну, а харизма, бездонные глаза и роскошные волосы делают Светлану одной из самых красивых знаменитостей.

Фото: Starface

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева недавно покинула проект и начала сольную карьеру. В последнее время она стала выбирать более сдержанные и элегантные наряды. а ее волосы выглядят все так же эффектно и естественно, несмотря на то что она любит красить их в более светлый оттенок.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Еще одна обладательница шикарных волос — звезда сериала «Измены» Мария Шумакова.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше знаменитостей с длинными и густыми естественными волосами — в нашей фотогалерее.

Фото: instagram, eastnews, getty, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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