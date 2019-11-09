Расти коса до пояса: Тарханова, Лието, Тодоренко и другие звезды с длинными и густыми волосам

Зрители полюбили Глафиру Тарханову за ее яркие роли в сериалах «Измены» и «Громовы». Армия поклонников этой обаятельной и непосредственной актрисы растет день ото дня — недавно у ее страницы в Instagram стало более 500 тысяч подписчиков. Любят Глафиру за талант, искренность и естественную красоту — роскошные волосы, огромные глаза, точеная фигура, сияющая улыбка и никакой пластики.

Регина Тодоренко покорила зрителей в образе бесстрашной и непосредственной красотки-путешественницы в трэвел-шоу «Орел и решка». Сейчас Тодоренко ведет собственное шоу в Youtube. Дело в том, что недавно она впервые стала мамой, а ее супруг, певец Влад Топалов был против того, чтобы она много времени проводила отдельно от сына или брала его с собой на съемки. Кроме того, Регина рекламирует продукцию для маленьких детей и шампунь — ведь у нее очень красивые волосы.