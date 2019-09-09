Ирина Шейк, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и другие самые красивые знаменитости современности

В одном из интервью Адриана Лима на вопрос о том, в чем же заключается ее секрет красоты, поблагодарила маму и папу за хорошие гены. Модель может похвастаться тем, что ей даже не надо особенно стараться, чтобы выглядеть как секс-бомба.

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