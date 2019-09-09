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Ирина Шейк, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь и другие самые красивые знаменитости современности

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Ирина Шейк

Фото: Getty

В честь Международного дня красоты, который отмечается 9 сентября, мы решили вспомнить самых роскошных, изящных, эффектных и соблазнительных знаменитых девушек, которые могут похвастаться шикарной внешностью, которой их наградила природа, а не пластические хирурги. И если верно утверждение о том, что красота спасет мир, они точно могут приложить руку к этой ответственной миссии.

Фото: Getty

Ирина Шейк является одной из самых успешных, эффектных и сексапильных моделей в мире. Кроме того, она выполняет важную задачу — демонстрирует, какие красивые девушки рождаюся в России.

Фото: Starface

Светлана Ходченкова завоевала любовь миллионов поклонников благодаря роли в фильме «Благословите женщину», в которой она демонстрировала пышные, женственные формы. Потом актриса похудела и сейчас может похвастаться модельной фигурой. Правда, некоторые поклонники считают ее слишком худой, а вот сама она собой полностью довольна. Ну, а харизма, золотые локоны и бездонные глаза делают Светлану одной из самых красивых знаменитостей.

Фото: Global Look Press / face to face

На смену супермоделям 90-х пришло новое поколение девушек, штурмующих подиумы и обложки глянца. Одной из самых успешных и красивых из них является модель Джиджи Хадид.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Юлия Снигирь недавно опубликовала свою фотографию 2015-го года, на которой она выглядит полнее, чем сейчас. «Когда Юля была толстой и всем нравилась», — красноречиво подписала она архивный кадр. Действительно, за последние несколько лет актриса заметно похудела и стала настоящей роковой красоткой с хрупкой фигурой и осиной талией. Пока некоторые критикуют Юлию за излишнюю худобу, мы восхищаемся тем, как утонченно она выглядит и как теперь особенно заметно ее огромные бездонные глаза и выразительные скулы.

Фото: Global Look Press / face to face

Натали Портман — мечта миллионов мужчин по всему миру. Актриса пропагандирует естественную красоту, выступает против пластической хирургии и не любит откровенные наряды. В общем, Натали всегда выглядит так, как девушка, с которой хочется остаться навсегда и любоваться ее красотой.

В одном из интервью Адриана Лима на вопрос о том, в чем же заключается ее секрет красоты, поблагодарила маму и папу за хорошие гены. Модель может похвастаться тем, что ей даже не надо особенно стараться, чтобы выглядеть как секс-бомба.

Больше известных, эффектных и успешных девушек, которые могут гордится естественной красотой, — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: Global Look Press

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