Годятся в дочери: Лието, Глен и другие молодые русские красотки, покорившие зрелых и успешных голливудских звезд

Эдриан Броуди познакомился с моделью из России Ларой Лието (настоящее имя — Лариса Тяка) в 2012 году на Каннском кинофестивале. После встречи на Лазурном берегу им было уже не до кино: у них начался страстный роман, которому не помешала двадцатилетняя разница в возрасте. Далее последовали совместные выходы на красные дорожки, во время которых актер не скрывал свои нежные чувства к возлюбленной, совместные путешествия (папарацци регулярно делали жаркие фотографии пары) и трогательные рассказы Лары о том, как она готовит Эдриану борщ. В апреле этого года Броуди исполнилось 46 лет. Он ни разу не был женат и пока так и не сделал предложение руки и сердца Лието.

Полина Глен и Джонни Депп