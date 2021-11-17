Раннее взросление и скандальные романы: как Софи Марсо искала счастье в личной жизни

Она была такой востребованной и подавала такие надежды, что кинокомпания Gaumont заключила с ней контракт, по условиям которого Софи могла сотрудничать только с ней. Нарушение обязательств влекло огромные денежные штрафы. Причем бумагу вместо несовершеннолетней Софи подписали родители, которые, никогда не знавшие богатства, решили заработать на дочери по максимуму.

В 16 лет Софи впервые по-настоящему влюбилась. Она встретила известного польского писателя и режиссера Анджея Жулавского. Их роман был таким страстным, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, что девушка не раздумывая согласилась играть в его фильмах и даже ехать с ним в Польшу.

И тогда она, парящая на крыльях любви, резко упала на землю, получив неустойку от Gaumont в размере миллиона франков. Это были огромные деньги. На выручку пришел Жулавский, он погасил долг Марсо и освободил ее от творческого рабства. «Я принадлежала Gaumont, была их питомцем и должна была слушаться во всем. Это было невыносимо. Я не представляла, что делать, и боялась попасть в тюрьму за нарушение контракта», — вспоминала позже она.