Раннее взросление и скандальные романы: как Софи Марсо искала счастье в личной жизни
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Софи Мопю родилась в ноябре 1966 года в обычной семье: отец работал дальнобойщиком, а мать — продавщицей. Родители развелись, когда дочери было всего 9 лет. В 13-летнем возрасте Софи стала заниматься в модельном агентстве, все данные у нее для этого были: стройная, даже худощавая фигура, высокий рост, выразительные глаза и самоуверенность, граничащая с дерзостью.
И когда Клод Пиното искал юных актрис для фильма «Бум», попросил менеджеров агентства подобрать кандидаток. Указали на Софи Мопю и ее подругу. Приятельница кастинг провалила, а Софи сразу понравилась режиссеру. Так она стала актрисой, даже не помышляя об этой профессии.
Премьера ленты состоялась в 1980 году. Картина имела оглушительный успех по всей Европе. И через два года вышло продолжение «Бум 2», с той же Софи. Но теперь она в титрах значилась как Марсо. Годами позднее выяснилось, начинающая артистка выбрала псевдонимом название шоссе, по которому ехала на свой первый и сразу же удачный кастинг.
В 16 лет Софи получила престижную премию «Сезар» как лучшая многообещающая дебютантка.
С тех пор Марсо предлагали исключительно заметные или главные роли, а играла она в фильмах с мэтрами: Жераром Депардье, Катрин Денев, Жаном-Полем Бельмондо и другими звездами первой величины.
Фото: imago stock&people/ Global Look press
Она была такой востребованной и подавала такие надежды, что кинокомпания Gaumont заключила с ней контракт, по условиям которого Софи могла сотрудничать только с ней. Нарушение обязательств влекло огромные денежные штрафы. Причем бумагу вместо несовершеннолетней Софи подписали родители, которые, никогда не знавшие богатства, решили заработать на дочери по максимуму.
В 16 лет Софи впервые по-настоящему влюбилась. Она встретила известного польского писателя и режиссера Анджея Жулавского. Их роман был таким страстным, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, что девушка не раздумывая согласилась играть в его фильмах и даже ехать с ним в Польшу.
И тогда она, парящая на крыльях любви, резко упала на землю, получив неустойку от Gaumont в размере миллиона франков. Это были огромные деньги. На выручку пришел Жулавский, он погасил долг Марсо и освободил ее от творческого рабства. «Я принадлежала Gaumont, была их питомцем и должна была слушаться во всем. Это было невыносимо. Я не представляла, что делать, и боялась попасть в тюрьму за нарушение контракта», — вспоминала позже она.
За спинами влюбленных постоянно шептались, но они не обращали внимания на сплетни. Жулавский и Марсо уехали в Польшу. Там Софи снималась в фильмах любимого мужчины (официально они так и не поженились), изучала местную культуру и язык, растила сына Венсана, родившегося в 1995 году.
Жулавский снял Марсо в фильмах «Шальная любовь», «Мои ночи прекраснее ваших дней», «Прощальное послание». Их роман длился больше 10 лет, но, несмотря на некогда бушевавшую между ними страсть, отношения закончились. После актриса заявила, что ей надоело быть постоянно опекаемой маленькой девочкой, но молва гласила, что она встретила нового мужчину. И им, по сведениям светских сплетников, был Мел Гибсон, с которым Софи снималась в «Храбром сердце».
Фото: imago stock&people/ Global Look press
Актрисе приписывали множество романов, но она предпочитает не раскрывать детали личной жизни, лишь загадочно улыбаясь, давая волю фантазии окружающих.
Во время работы с Гибсоном Софи Марсо впервые снималась в Голливуде. Жулавский был против ее поездки за океан. После она вернулась к отцу своего первенца, но ненадолго. Впрочем, и роман с Гибсоном не был продолжительным. «Мы остались хорошими друзьями. Он большой и доверчивый ребенок. Мне его немного жаль», — вспоминала она о Меле и всех его неприятностях в личной жизни.
Фото: KPA/ Global Look press
В 1997 году состоялась премьера фильма «Анна Каренина». Во время работы над ним актриса познакомилась с американским продюсером Джимом Лемли. У них начались отношения. Влюбленные хорошо ладили, но чувственности, теплоты и доверительности, какие были во время романа с Жулавским, актриса больше не испытывала.
Кстати, за год до этого Софи Марсо выпустила мемуары «Лгунья», после публикации которых на нее обрушилась волна критики. Актриса откровенно рассказала, что слишком рано начала половую жизнь и из-за этого ее психика пошатнулась. Она также призналась, что жалела о том, что бросила Анджея Жулавского, только с возрастом осознав, что он единственный был готов ради нее на все и понимал, как никто другой.
Тем не менее в 36 лет Софи родила от Джима Лемли дочь Жюльет.
Фото: imago stock&people/ Global Look press
В 1990-е Софи Марсо стала больше сниматься в Голливуде. А в 1999 году она даже стала девушкой Бонда в фильме «И целого мира мало» с Пирсом Броснаном в главной роли.
В 2007 году Софи Марсо дебютировала как режиссер. В ее первом проекте «Пропавшая в Довиле» играл Кристофер Ламберт. Знакомы они были давно, но шапочно. А теперь, пообщавшись ближе, поняли, что влюбились. Марсо, считавшая, что в отношениях ей не везло, была уверена, что Ламберт непременно сделает ее счастливой.
Вскоре они стали жить вместе. В 2012 году появились слухи, что актеры стали мужем и женой, но это не так. «Я была с многими мужчинами, но замуж не выходила. Нет этого в моих планах и сейчас», — коротко говорила она о своих отношениях с Ламбертом.
В 2014-м влюбленные, к великому огорчению поклонников, расстались.
Фото: Panoramic/ Global Look press
Одинокой Софи Марсо была недолго. Через год после разрыва с Ламбертом на кинофестивале в Каннах она познакомилась с шеф-поваром Сирилом Линьяком. Он был на 11 лет моложе актрисы, но это не помешало их роману.
Вскоре Софи забыла про диеты и кулинарные запреты. Она признавалась, что любимый баловал ее изысканными блюдами и с ним у нее появилось больше времени на себя.
Однако поглощение вкусностей ни капли не сказалось на идеальной фигуре актрисы. Она всегда выглядит изысканно и утонченно. На красных дорожках мировых кинофестивалей Софи Марсо не боится порой появляться в откровенных и провокационных нарядах.
Своими секретами красоты она называет здоровый и продолжительный сон, спорт (пробежки и плавание), а также минимум косметики.
Фото: Kika Press/ Global Look press
О том, что происходит в ее личной жизни сейчас, знает только сама Марсо. «Я иногда не сдерживаю своих чувств. Мне нравится игра соблазна. Это флирт, легкая недосказанность, интрига. Ощущение, будто мы оба ходим по натянутому канату. Да, я завожу романы с партнерами. И совершенно не стыжусь этого. Такая жизнь нормальна для актрисы. Мне нечего стыдиться. У меня были прекрасные мужчины», — откровенничала она в интервью.
Но, несмотря на огромное количество отношений и увлечений, Софи всегда называла главными людьми в своей жизни сына и дочь. «Женщины, у которых нет детей, живут наполовину», — смело заявляла она.
На вопрос, свободна ли она сейчас, Марсо лаконично отвечает: «Мне нравится быть со своими близкими. Нравится рано утром пить ароматный кофе в тишине. Я полюбила одиночество. Надолго ли, не знаю... Женщины непредсказуемы».
Фото и видео: Serge Arnal, Ddp, Terence Baelen, Federico Pestellini, imago stock&people, Lionel/ Steph/ Fdc15, Kika Press, Panoramic, Anthony Harvey, KPA, Supplied by FilmStills.net/ Global Look press, Instagram