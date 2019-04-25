Новый «Бонд»: стало известно, кто сыграет агента 007 в следующем фильме

Крэйг Стал шестым актером, кому досталась эта роль. До него Бонда играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Главного злодея исполнит Рами Малек, который в этом году получил Оскара за роль в «Богемской рапсодии».

Для ролей девушек Бонда - как для положительных, так и для отрицательных героинь - всегда выбирали самых красивых и сексуальных актрис. В разное время ими становились Бритт Экланд, Грейс Джонс, Кароль Буке, Розамунд Пайк, Халли Берри, Софи Марсо, Ева Грин, Леа Сейду, Наоми Харрис и другие красавицы. Кстати, две последние из названных появятся и в новой серии бондианы.