Новый «Бонд»: стало известно, кто сыграет агента 007 в следующем фильме

Интригу держали долго. Поклонники бондианы гадали, кто появится на экранах в новой серии: кто сыграет главного героя, а кто его антогониста. Называли имена майкла Фассбендера, Райна Гослинга, Идриса Эльбы, Тома Хиддлстоуна, Эйдана Тернера.
Фото: Colubbia Pictures/ Global look press
В США 25 апреля озвучили имя актера, который сыграет Джеймса Бонда в 25-й серии эпопеи о суперагенте. Им вновь станет Дэниэл Крейг. Актер уже сыграл суперагента в четырех картинах: «Казино „Рояль“», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл»» и «007: Спектр». Причем в первой из них он снялся в 38 лет.
Крэйг Стал шестым актером, кому досталась эта роль. До него Бонда играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон и Пирс Броснан. Главного злодея исполнит Рами Малек, который в этом году получил Оскара за роль в «Богемской рапсодии».
Для ролей девушек Бонда - как для положительных, так и для отрицательных героинь - всегда выбирали самых красивых и сексуальных актрис. В разное время ими становились Бритт Экланд, Грейс Джонс, Кароль Буке, Розамунд Пайк, Халли Берри, Софи Марсо, Ева Грин, Леа Сейду, Наоми Харрис и другие красавицы. Кстати, две последние из названных появятся и в новой серии бондианы.
В 25 серии фильма об агенте 007 его девушкой станет 30-летняя испано-кубинская актриса Ана де Армас.
Фото: Dario Raimondi/ Global Look Press
Премьера фильма назначена на весну 2020 года.