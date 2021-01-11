Уколы красоты и золотые нити: как Катрин Денев обманула время, сохранив красоту и шарм
Фото: Getty Images
Огромные глаза, четко очерченные скулы, густая копна белокурых волос. Такой Катрин Денев предстает перед поклонниками на протяжении 60 лет. Все это время она не изменяет правилу: люди могут видеть ее только, как говорится, при полном параде. Своему принципу она не изменяла даже в отношениях с мужчинами.
Первая любовь актрисы, режиссер Роже Вадим (Вадим Племянников — его настоящее имя) говорил, что никогда не видел настоящего лица Катрин: «Она всегда была в гриме». Именно Вадим сотворил образ Денев-блондинки. Он видел ее только с белыми волосами и был уверен, что образ принесет ей успех. Так и вышло.
Фото: Кадр видео
Катрин Дорлеак родилась в октябре 1943 года в актерской семье. С юности красавицу интересовал модельный бизнес, но старшая сестра, известная в конце 1950-х актриса Франсуаза Дорлеак, привела ее в кино. И, чтобы Катрин не путали с родственницей, псевдонимом она берет девичью фамилию матери — Денев.
Франсуаза трагически погибла в ДТП в возрасте 25 лет, а Катрин продолжила их общее дело.
Фото: East News
Первая роль юной Катрин Денев досталась в фильме «Гимназистки» 1957 года (в титрах она значилась под другим именем). Затем было еще несколько проходных ролей в нескольких картинах.
Известность пришла к красивой 21-летней блондинке в 1964 году после выхода на экраны фильма «Шербурские зонтики».
После этой роли Денев назвали одной из самых перспективных молодых актрис. К тому времени Катрин уже четыре года состояла в отношениях с режиссером Роже Вадимом и воспитывала сына Игоря, который позже для актерской карьеры взял себе псевдоним Кристиан Вадим. Роже Вадима Денев называла самой сильной любовью в своей жизни, но их отношения закончились в 1965 году.
К тому времени актриса стала уже признанной иконой стиля. Француженки, да и зарубежные модницы копировали ее лаконичный и элегантный стиль. Его она придерживалась и в жизни, и на экране. В молодости Катрин носила прически с начесом и наносила неброский макияж — тушь, иногда стрелки и помаду бледно-розового или бежевого с рыжиной оттенка.
Фото: East News
Более чем за полвека Денев снялась в 141 фильме. Среди них: «Отвращение», «Дневная красавица», «Майерлинг», «Тристана», «Дикарь», «За нас двоих», «Голод», «Индокитай», «Восток-Запад», «Танцующая в темноте», «8 женщин», «Враги» и многие-многие другие.
Фото: Kinopoisk.ru
Перед красотой Катрин Денев не могли устоять фотографы (всю жизнь она снимается для обложек журналов), модельеры (десятилетиями она дружила с Ивом Сен-Лораном и была его музой), режиссеры (играла у лучших мастеров) и знаменитые мужчины.
После разрыва с Роже Вадимом Катрин Денев вышла замуж за фотографа Дэвида Бейли, но ее единственный брак не продержался и года. В начале 1970-х у Денев был многолетний роман с Марчелло Мастроянни, которого она назвала самой головокружительной страстью. В 1972 году актриса родила от Мастроянни дочь Кьяру, которая пошла по стопам родителей, став известной актрисой.
Роман Мастроянни и Денев, впрочем, как и его отношения с другими женщинами, развивались на фоне его многолетнего и единственного брака с Флорой Карабеллой. На ней он был женат с 1946 года и до своей смерти. У супругов была дочь Барбара.
Фото: East News
Долгое время Катрин Денев не изменяла своему стилю. Более яркий макияж она стала наносить в 80-е годы, когда ее молодость сменилась зрелостью. В те годы француженка начинает яре красить глаза и цвет помады становится более заметным.
«Макияж — это барьер между кожей и окружающей средой. Для меня важны брови. На съемках я часто обсуждаю с гримерами, как важно правильно подчеркнуть брови для роли. Это главный штрих макияжа, даже важнее, чем глаза», — говорила Катрин Денев.
1980-е годы стали непростым временем для актрисы. После выхода на экраны фильма «голод», где она сыграла с Дэвидом Боуи и Сьюзан Сарандон, Денев записали в ярые феминистки и чуть ли не в лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. В прессе всегда обсуждали не только роли и красоту актрисы, но ее личную жизнь и общественную позицию.
«Мои мужчины всегда знали о моей независимости. Я родила и воспитала двоих детей вне брака и не отрываясь от работы. Меня всегда обвиняли в мужененавистничестве. А после "Голода" и вовсе заподозрили в опасных связях», — говорила она.
По сюжету фильма героиня Катрин — вампирша — меняет стареющего любовника на молодую женщину.
Фото: Кадр фильма
Катрин Денев всегда умела ухаживать за собой, этому ее научила мать. Но в возрасте за 40 она начинает прибегать к услугам косметологов. С юности актриса защищала кожу от солнца, тщательно ухаживала за густыми волосами (моет не чаще двух раз в неделю и использует маски и скрабы) и пила по утрам лимонный сок.
И всю жизнь она продолжала придерживаться этих нехитрых правил. Но звезда никогда не изнуряла себя диетами и не отказывала себе в небольших радостях жизни. Она пьет хорошее вино, любит десерты, не занимается активно спортом и много курит — с юности.
«Я легко бросала курить, но делала это раз 100», — с юмором рассказывала актриса в многочисленных интервью, признавая поражение от табака.
Фото: Kinopoisk.ru
В начале 2000-х в прессе все чаще стали обсуждать слухи, что Денев сделала пластическую операцию. Она не стала отрицать этого, уточнив, что давно делает «уколы красоты», а под кожу вживила золотые нити для поднятия тонуса и улучшения циркуляции крови.
В свои 77 лет Катрин Денев — живое доказательство того, что время можно обмануть. Да, на ее лице морщинки, она уже не так стройна, как 40 лет назад, но она по-прежнему очаровательна, элегантна и является иконой стиля.
«Стареющая женщина может сохранить лишь одно — или лицо, или фигуру. Я выбрала первое», — откровенно рассказывала она, уточняя, что легкая полнота помогает лицу выглядеть более свежим, чем у худых и морщинистых дам.
В последние годы Денев все также много снимается, но старается больше времени проводить с сыном, дочерью и пятью внуками. А своими главными секретами красоты называет хороший долгий сон, легкую гимнастику и правильный макияж.
Фото и видео: Getty Images, East News, кадры фильмов, Kinopoisk.ru, фильмы «Шербурские зонтики» и «8 женщин»
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