Уколы красоты и золотые нити: как Катрин Денев обманула время, сохранив красоту и шарм

Огромные глаза, четко очерченные скулы, густая копна белокурых волос. Такой Катрин Денев предстает перед поклонниками на протяжении 60 лет. Все это время она не изменяет правилу: люди могут видеть ее только, как говорится, при полном параде. Своему принципу она не изменяла даже в отношениях с мужчинами.

Первая любовь актрисы, режиссер Роже Вадим (Вадим Племянников — его настоящее имя) говорил, что никогда не видел настоящего лица Катрин: «Она всегда была в гриме». Именно Вадим сотворил образ Денев-блондинки. Он видел ее только с белыми волосами и был уверен, что образ принесет ей успех. Так и вышло.