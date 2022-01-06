Работала маляром и терпела насмешки: как Ирина Шейк из провинциалки превратилась в супермодель

Работала маляром и терпела насмешки: как Ирина Шейк из провинциалки превратилась в супермодельИнтересные факты о красотке, которые вы могли не знать
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: East News
Ирина родилась в крошечном городке Еманжелинске в Челябинской области. Кроме нее, у родителей была еще одна дочь Татьяна. Когда будущая модель училась в школе, ее отец умер и матери пришлось одной поднимать детей, и это было нелегко делать на небольшую зарплату учителя музыки.
Будущая знаменитость в интервью вспоминала, что у них с сестрой было мало красивых вещей. И поэтому, когда девушка захотела купить понравившиеся туфли, пошла подработать маляром. К слову, в школьные годы у Ирины не было ощущения того, что она красивая. Одноклассники даже подсмеивались над ней. Не то чтобы травили, но фанерой называли регулярно — из-за худобы и высокого роста.
О карьере модели Ирина Шайхлисламова даже не задумывалась. После школы она поступила в челябинский техникум, где изучала маркетинг. Также у нее были мечты стать журналистом.
В Челябинске девушку заметили представители модельного агентства «Светлана» и предложили работу. В 18 лет Ирина завоевала титул первой красавицы на местном конкурсе. И после этого события в ее жизни начали развиваться стремительно.
После Челябинска красотка отправилась в Москву, где ее заприметили в агентстве Grace models. И всего через год Ирина поехала работать за границу. По модельным меркам, ее старт начался поздно — ей было почти 20 лет. Первый заграничный контракт Шайхлисламова подписала в Париже. Тогда же она изменила свою труднопроизносимую фамилию на Шейк, которую иностранцам было проще выговаривать.
Первые съемки приносили немного денег, их едва хватало на жизнь в Европе. Большие трудности доставляло и незнание языков. Другие девушки-модели из-за этого даже посмеивались над россиянкой, но она не обращала на них внимания. Со временем Шейк заговорила на французском и английском, сейчас она в совершенстве владеет последним.
Шейк говорит, что учится всю жизнь — не только хитростям работы модели, но и расширяет кругозор. Например, перед съемками она всегда изучает историю компании, с которой ей предстоит работать. «Простые модели-вешалки уже никому не нужны, нужны личности», — уверена она.
Одно из главных качеств успешной модели, по мнению Ирины, — способность работать сутки напролет.
Своей первой по-настоящему большой победой Ирина Шейк считает контракт с известным брендом Intimissimi, который она подписала в 2007 году. Тогда же она стала сотрудничать с популярным журналом Sports Illustrated.
Ирина стала первой россиянкой, чей портрет украсил обложку этого журнала.
Из-за яркой и необычной внешности Ирину раньше путали с бразильянкой. Причиной тому послужили татарские корни отца.
Ирина работала с такими мировыми брендами, как Armani, Givenchy, Guess, Victoria’s Secret, Blumarine, Lacoste, Jean Paul Gaultier, L’Oreal Paris. Ее снимали Марио Тестино, Питер Линдберг и другие фотографы с мировой славой.
Ирина Шейк снялась в клипе Канье Уэста на песню Power. Рэпер также упомянул ее имя в одной из своих песен. К слову, у Канье и Ирины был непродолжительный роман после его расставания с Ким Кардашьян.
Миру известно о нескольких звездных романах Шейк, и то потому, что отношения с такими мужчинами невозможно утаить. В 2010 году начался ее роман с лучшим футболистом мира Криштиану Роналду. Расстались звезды в 2015-м, из-за чего — они утаили. После спортсмен рассказал, что инициатором разрыва стала Ирина. Модель же не комментировала расставание с любимым, а вскоре и вовсе перестала отвечать на вопросы о личном.
Фото: East News
Вскоре после разрыва с Роналду модель стали замечать в компании одного из самых горячих актеров Голливуда Брэдли Купера. Через некоторое время они перестали скрывать отношения. В марте 2017-го у них родилась дочь Лея. Миллионам поклонников влюбленные казались идеальной парой: совместные прогулки с малышкой-дочкой, выходы на красные дорожки, нежные взгляды и объятия на публике... Но в июне 2019-го стало известно, что Ирина забрала дочь и съехала из дома Брэдли.
Как и в прошлый раз, причину разрыва модель не назвала. Но и после расставания Шейк и Купер сохранили дружеские отношения — семейные праздники и отпуск они иногда проводят вместе.
Кстати, Ирина Шейк была первой моделью в положении на показе Victoria’s Secret. В 2016 году она принимала участие в шоу, будучи на четвертом месяце беременности.
Фото: East News
В рейтингах сайта models.com Ирина Шейк значится как одна из самых сексуальных моделей мира и икон fashion-индустрии.
В 2019 году Шейк стала новым лицом аромата Scandal Жан-Поля Готье.
Был у Ирины и опыт съемок в кино: в 2014 году она снялась в роли Мегеры в фильме «Геркулес». Испробовала она себя и в качестве дизайнера: модель создала коллекцию купальников Beach Bunny, в которых сама же и снималась для рекламы.
Ирина Шейк — официальный посол фонда Help Me, она активно занимается благотворительностью.
Фото и видео: Instagram, East News