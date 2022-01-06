Работала маляром и терпела насмешки: как Ирина Шейк из провинциалки превратилась в супермодель

Ирина родилась в крошечном городке Еманжелинске в Челябинской области. Кроме нее, у родителей была еще одна дочь Татьяна. Когда будущая модель училась в школе, ее отец умер и матери пришлось одной поднимать детей, и это было нелегко делать на небольшую зарплату учителя музыки.

Будущая знаменитость в интервью вспоминала, что у них с сестрой было мало красивых вещей. И поэтому, когда девушка захотела купить понравившиеся туфли, пошла подработать маляром. К слову, в школьные годы у Ирины не было ощущения того, что она красивая. Одноклассники даже подсмеивались над ней. Не то чтобы травили, но фанерой называли регулярно — из-за худобы и высокого роста.

О карьере модели Ирина Шайхлисламова даже не задумывалась. После школы она поступила в челябинский техникум, где изучала маркетинг. Также у нее были мечты стать журналистом.

В Челябинске девушку заметили представители модельного агентства «Светлана» и предложили работу. В 18 лет Ирина завоевала титул первой красавицы на местном конкурсе. И после этого события в ее жизни начали развиваться стремительно.