Хрупкая безупречность: псориаз Кардашьян, инсульт Кларк, частичная слепота Кунис и другие болезни успешных звезд

Все больше звезд в последнее время страдают от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося клещами и поражающего кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. Свой диагноз подтвердили певица Аврил Лавин и актриса Эшли Олсен, а четыре года назад — одна из самых успешных молодых моделей Белла Хадид. На вечере Global Lyme Alliance Gala в 2017 году мама Беллы актриса Иоланда Фостер рассказала об этом публично и пообещала найти лекарство ради своих детей — ее сын Анвар также болен

«Я не позволю им жить жизнью боли и страдания. Я обогну земной шар, но смогу найти лечение, чтобы они смогли жить здоровой жизнью, которой заслуживают. Ни один ребенок на свете не должен это испытать. Я благодарю вас обоих, Белла и Анвар, за вашу самоотверженность. Ваша недрогнувшая любовь и сострадание поддерживали меня во время самых темных дней моей жизни», — заявила она со сцены.

Холли Берри