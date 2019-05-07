Хрупкая безупречность: псориаз Кардашьян, инсульт Кларк, частичная слепота Кунис и другие болезни успешных звезд

Ким Кардашьян
Фото: Getty
Королева многослойного макияжа Ким Кардашьян недавно призналась, что за «тоннами» косметики прячет следы от псориаза. «Псориаз — это боль», — написала она и пояснила, что пытается бороться с болезнью с помощью лекарств и солярия.
Эмилия Кларк
Фото: Getty
Звезда сериала «Игры престолов» Эмилия Кларк недавно призналась , что перенесла инсульт, и показала фото после операции на мозге. Первый приступ случился в 2011 году, когда ей было всего 24 года и она снималась в первой части сериала «Игры престолов». «Вы ни с чем это не перепутаете. Сильнейшая боль», — рассказала она ведущему шоу CBS Sunday Morning. В 2013 году, когда приступ случился снова, медикам пришлось буквально спасать актрису, рискующую остаться инвалидом навсегда. «Врачи смотрели на снимки моего мозга и гадали, какой именно функции я лишусь — концентрации или периферийного зрения», — вспоминает она. Не думать о возможной смерти Эмилии помогла ее роль. В течение двух лет «Мать Драконов» перенесла три сложнейших операции на мозге, в перерыве между ними продолжая съемки в «Игре престолов» и участие в бродвейской постановке «Завтрак у Тиффани».
Мила Кунис
Фото: Eastnews
Одна из самых успешных голливудских актрис Мила Кунис несколько лет была слепа на один глаз. Причиной стал ирит — воспаление радужной оболочки глаза, ее зрение было затуманенным, предметы буквально расплывались. Мила скрывала от всех свой диагноз и долгое время откладывала поход к врачу, а в 2010 году ей наконец сделали операцию, вставив искусственный хрусталик, после чего зрение полностью восстановилось.
Белла Хадид
Фото: Eastnews
Все больше звезд в последнее время страдают от болезни Лайма — инфекционного заболевания, передающегося клещами и поражающего кожу, нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. Свой диагноз подтвердили певица Аврил Лавин и актриса Эшли Олсен, а четыре года назад — одна из самых успешных молодых моделей Белла Хадид. На вечере Global Lyme Alliance Gala в 2017 году мама Беллы актриса Иоланда Фостер рассказала об этом публично и пообещала найти лекарство ради своих детей — ее сын Анвар также болен
«Я не позволю им жить жизнью боли и страдания. Я обогну земной шар, но смогу найти лечение, чтобы они смогли жить здоровой жизнью, которой заслуживают. Ни один ребенок на свете не должен это испытать. Я благодарю вас обоих, Белла и Анвар, за вашу самоотверженность. Ваша недрогнувшая любовь и сострадание поддерживали меня во время самых темных дней моей жизни», — заявила она со сцены.
Холли Берри
Фото: Getty
Обладательница «Оскара» Холли Берри соблюдает довольно строгую диету. Удивительно, но диабет, который ей диагностировали в 23 года, актриса называет подарком судьбы. Холли призналась, что в молодости у нее была тяга к саморазрушению, она не очень-то следила за здоровьем, только узнав о своем диагнозе и о том, чем ей это грозит, она взяла себя в руки. Вот уже много лет Берри придерживает определенной диеты, не употребляет алкоголь и регулярно занимается с личным тренером. В итоге актриса, которой летом исполнится 53 года, выглядит лет на двадцать моложе своего возраста и прекрасно себя чувствует.
Памела Андерсон
Фото: Getty
Памеле Андерсон поставили диагноз гепатит С в 2002 году. По мнению модели, вирусом она заразилась еще во время молодости, в лихих 90-х годах от своего супруга, когда они делали татуировки одной иглой. Памела лечилась от болезни более десяти лет и в 2015 году наконец сообщила, что благодаря новому экспериментальному курсу лечения ей удалось избавиться от недуга.
Анджелина Джоли
Фото: Eastnews
Одна из самых успешных голливудский актрис, на протяжении многих лет являющаяся признанным секс-символом и мечтой миллионов мужчин, Анджелина Джоли решила на очень серьезные операции — из-за угрозы рака ей удалили груди и яичники. Впоследствии Джоли сделала операцию по восстановлению формы бюста с помощью имплантов и стала демонстрировать новые формы в открытых нарядах.
Селена Гомес
Фото: Getty
Селена Гомес пришлось сделать перерыв в работе из-за осложнений, вызванных волчанкой, — депрессий и панических атак. Впервые СМИ узнали о заболевании Гомес в 2013 году, сама она подтвердила эти слухи только спустя два года. Певица прошла несколько курсов химиотерапии, что сильно сказалось на ее самочувствии и общем состоянии. Системная красная волчанка — тяжелое заболевание, при котором иммунная система человека воспринимает собственные клетки как чужеродные и начинает с ними бороться. В организме вырабатываются вещества, повреждающие многие органы и ткани: сосуды, кожу, суставы, внутренние органы. Два года назад Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Донором Селены стала ее подруга, актриса Франсия Райса.
Текст: Роман Страстный
Фото: globallookpress, instagram, eastnews, getty
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