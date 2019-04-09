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32-летняя звезда сериала «Игры престолов» Эмилия Кларк показала фото после операции на мозге: «Врачи гадали, какой функции я лишусь»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эмилия Кларк

Фото: Wiese/face to face/globallookpress
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«Дейенерис» из сериала «Игры престолов» откровенно рассказала о своей болезни.

Не так давно 32-летняя актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейенерис в «Играх престолов», рассказала, как врачи дважды спасали ее от аневризмы мозга. В эфире CBS Sunday Morning она показала фотографии, которые были сделаны в госпитале, и рассказала о своих эмоциях.

Первый приступ случился в 2011 году, когда ей было всего 24 года и она снималась в первой части сериала «Игры престолов». «Вы ни с чем это не перепутаете. Сильнейшая боль», — рассказала она ведущему.

В 2013 году, когда приступ случился снова, медикам пришлось буквально спасать актрису, рискующую остаться инвалидом навсегда. «Врачи смотрели на снимки моего мозга и гадали, какой именно функции я лишусь — концентрации или периферийного зрения», — вспоминает она.

Не думать о возможной смерти Эмилии помогла ее роль. В течение двух лет «Мать Драконов» перенесла три сложнейших операции на мозге, в перерыве между ними продолжая съемки в «Игре престолов» и участие в бродвейской постановке «Завтрак у Тиффани».

Образ Дейенерис Таргариен удался: сейчас 32-летнюю актрису знает весь мир. Всего актриса снялась в семи сезонах сериала.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: кадры из эфира

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