32-летняя звезда сериала «Игры престолов» Эмилия Кларк показала фото после операции на мозге: «Врачи гадали, какой функции я лишусь»

Не так давно 32-летняя актриса Эмилия Кларк, сыгравшая роль Дейенерис в «Играх престолов», рассказала, как врачи дважды спасали ее от аневризмы мозга. В эфире CBS Sunday Morning она показала фотографии, которые были сделаны в госпитале, и рассказала о своих эмоциях.

Первый приступ случился в 2011 году, когда ей было всего 24 года и она снималась в первой части сериала «Игры престолов». «Вы ни с чем это не перепутаете. Сильнейшая боль», — рассказала она ведущему.

В 2013 году, когда приступ случился снова, медикам пришлось буквально спасать актрису, рискующую остаться инвалидом навсегда. «Врачи смотрели на снимки моего мозга и гадали, какой именно функции я лишусь — концентрации или периферийного зрения», — вспоминает она.