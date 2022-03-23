Постарел, но все так же хорош: как выглядит звезда сериала «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен
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Фото: East News
Актеру всегда везло с режиссерами и ролями. Но главными персонами в его творческой биографии стали мать, настоявшая, чтобы сын стал актером, и Дэвид Линч, снявший его в своих лучших фильмах.
Кайл МакЛоклен родился в 1959 году в городе Якима. У него есть два младших брата. После окончания школы парень несколько месяцев работал на лесопилке. О карьере актера он не думал, но работа с древесиной дала понять, что он занимается не своим делом. «Там было слишком шумно», — позже шуткой объяснял он свое решение бросить работу.
Мать настояла, чтобы Кайл попробовал поступить учиться на актера. И он, последовав ее совету, поступил в университет Вашингтона в Сиэтле, где окончил факультет изящных искусств. Также он отучился на курсах актерского мастерства, что вскоре помогло ему устроиться на работу в театр теней.
Актер уверяет, что по материнской линии является потомком Иоганна Себастьяна Баха.
Фото: Кадр фильма
В начале 1980-х Кайл участвовал в шекспировском фестивале, где его заметил режиссер Дэвид Линч. Эта встреча стала поворотной в судьбе молодого актера. Линч сделал МакЛоклена звездой первой величины, а тот сыграл немалую роль в успехе фильмов режиссера.
«Линч вытащил меня из неизвестности, — рассказывает о своей дружбе актер. — Наш союз длится уже почти 40 лет. Я и представить не мог, что мы будем дружны так столько лет. В начале карьеры на меня смотрели как на любимчика режиссера, да и пусть».
Карьеру в кино темноволосый красавчик начал как раз-таки с фильма Дэвида Линча «Дюна» 1984 года. Затем были «Синий бархат» с Изабеллой Росселлини и, конечно, «Твин Пикс». Линч ни минуты не сомневался в том, кто должен играть агента Дэйла Купера.
Фото: KPA/ Global Look press
Мистический сериал имел огромный успех по всему миру. До сих пор, три десятилетия спустя, имя актера ассоциируется прежде всего с этим фильмом. Кайл МакЛоклен стал звездой, но не просто как красавчик из Голливуда, которых немало, а как настоящий характерный актер.
За роль в «Твин Пиксе» Кайл получил две номинации на «Эмми» и «Золотой глобус» как лучший актер в драме на ТВ. Кстати, в 2018-м он получил «Сатурн» за ту же роль в продолжении сериала.
На вопрос о том, что они делают вместе, когда встречаются, Дэвид Линч отвечает: «У меня прекрасная кофемашина. И Кайл всегда может забежать и отведать мой прекрасный капучино. Вот за чашкой кофе мы и говорим обо всем».
В последующие годы МакЛоклен снялся у Пола Верховена в скандальной эротической драме «Шоугелз», в музыкальной драме Оливера Стоуна «Дорз» (роль Джима Моррисона сыграл Вэл Килмер), в «Процессе» (по произведению Кафки), в «Шоссе "Лунный свет"», в «Сексе в большом городе» и в других нашумевших фильмах.
За роль в «Шоугелз» Кайл получил номинацию на «Золотую малину» за худшую мужскую роль.
Красавчик МакЛоклен прослыл сердцеедом. У него были романы с партнершей по «Синему бархату» Лорой Дерн, с партнершей по «Твин Пиксу» Ларой Флинн Бойл. Несколько лет актер состоял в отношениях с супермоделью Линдой Евангелистой. С ней Кайл даже успел обручиться, но в 1998 году они расстались.
«Я знал, что у нас нет будущего. Впервые я жил с человеком и понимал, что продолжения не будет. А когда она заговорила про футболиста, понял, что это финал», — так описывал он свой роман. Линда ушла от Кайла к вратарю Фабьену Бартезу.
Замечали МакЛоклена в компании и с другими красавицами.
DPA/ Global Look press
Getty Images
Идеальную для себя женщину актер встретил уже в зрелом возрасте. В 40 лет он познакомился с публицисткой Дезри Грубер. Их свадьба состоялась три года спустя. Их единственный сын Каллум родился в 2008 году.
«Жить в любви — огромное довольствие», — признается актер.
Фото: Panoramic/ Global Look press
У Кайла и Дезри общие интересы: они любят путешествовать, смотрят одинаковые фильмы, имеют общие взгляды на старость.
Семья живет в Лос-Анджелесе, хотя МакЛоклен всегда говорил что этот город не подходит для того, чтобы закончить в нем жизненный путь.
Фото: AUG/face to face/ Global Look press
В свои 63 года МакЛоклен так же привлекателен, как и во времена съемок в «Твин Пиксе». Конечно, он постарел, поседел, но это не уменьшило его харизмы и шарма.
Фото: Ik Aldama/ Global Look press
Кайл много снимается, участвует во всех крупных фестивалях и тусовках (где появляется исключительно с женой), и даже выходит на подиум.
А еще он большой любитель мастерить своими руками. Мечта миллионов женщин по всему миру в свободное от съемок время надевает домашнюю одежду и отправляется работать в сад. Актер признается, что его гардероб состоит из повседневных вещей, но на всякий случай у него есть и пара смокингов...
Фото: кадры фильмов, Global Look press, East News, Getty Images