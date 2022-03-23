Постарел, но все так же хорош: как выглядит звезда сериала «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен

Актеру всегда везло с режиссерами и ролями. Но главными персонами в его творческой биографии стали мать, настоявшая, чтобы сын стал актером, и Дэвид Линч, снявший его в своих лучших фильмах.

Кайл МакЛоклен родился в 1959 году в городе Якима. У него есть два младших брата. После окончания школы парень несколько месяцев работал на лесопилке. О карьере актера он не думал, но работа с древесиной дала понять, что он занимается не своим делом. «Там было слишком шумно», — позже шуткой объяснял он свое решение бросить работу.

Мать настояла, чтобы Кайл попробовал поступить учиться на актера. И он, последовав ее совету, поступил в университет Вашингтона в Сиэтле, где окончил факультет изящных искусств. Также он отучился на курсах актерского мастерства, что вскоре помогло ему устроиться на работу в театр теней.