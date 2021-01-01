Из красавицы в жертву пластики: как звезда «Твин Пикс» Лара Флинн Бойл лишилась карьеры
Фото: East News
Лара Флинн Бойл родилась 24 марта 1970 года. Девочка была единственным ребенком в семье и после развода родителей осталась жить с матерью. Лара с детства знала, что станет знаменитостью, но тогда пределом ее мечтаний был пост мэра крупного города. В актрисы Лара пошла, чтобы развить память и коммуникативные навыки. Актерские курсы стали необходимостью после того, как у нее диагностировали дислексию (невозможность воспринимать написанный текст).
В школе девушка старалась не выделяться среди сверстниц, хоты была красивее многих. Мать Лары, родившая ее очень рано, делала все, чтобы обеспечить ребенку достойную жизнь. И когда девушка решила отправиться из родного Давенпорта в Лос-Анджелес, чтобы начать свой путь на большой экран, мать поехала с ней. В многомиллионном городе, куда каждый день приезжали сотни красавиц, их никто не ждал, но Лара Флинн не расстраивалась и снова и снова шла на кастинги, а в перерывах они с мамой работали официантками.
Фото: Getty Images
С немалыми усилиями девушка поступила в академию искусств и стала одной из лучших студенток курса.
Впервые в кино Лара Флинн Бойл снялась в 17-летнем возрасте, это были небольшие роли в сериалах «Джек и Майк» и «Америка». А через год она появилась в третьей серии фильмов ужасов «Полтергейст» — и о ней заговорили как об актрисе.
Фото: Кадр фильма
После этого Бойл снялась в драме «Общество мертвых поэтов», где ей посчастливилось поработать с Робином Уильямсом.
Большой успех пришел к актрисе после выхода на экраны сериала «Твин Пикс», где она сыграла Донну Хейворд, подругу главной героини Лоры Палмер. На съемках у 20-летней Лары вспыхнул роман с исполнителем главной роли Кайлом Маклахленом. Писали, что из-за этого Лара Флинн Бойл даже попросила переписать сценарий, чтобы герой ее избранника (агент Дейл Купер) не вступал в личные отношения с другими девушками.
Фото: Getty Images
«Твин Пикс» сделал юную красавицу с тонкими чертами лица знаменитостью, из-за чего у актрисы появилась звездная болезнь. Из-за нее она отказывала многим знаменитым режиссерам, выборочно подписывала контракты на работу.
Но даже несмотря на то, что она бралась не за все сценарии, с 1990 по 2000 год Лара Флинн Бойл снялась в 27 фильмах. Среди них «Новичок», «Придорожное заведение», «Младенец на прогулке», «Иаков», «Трое», «Практика», «Счастье», «Недотепы».
Фото: East News
На пике своей востребованности и популярности, когда ей было всего около 30 лет, Лара Флинн Бойл начинает экспериментировать с внешностью. В столь молодом возрасте невероятно красивая женщина отправилась к пластическому хирургу. И это стало началом конца.
Тогда она пристрастилась к уколам ботокса и сделала первую круговую подтяжку лица (и это в 27 лет!). В это же время у нее был роман с Джеком Николсоном. Отношения закончились через несколько лет, Лара Флинн Бойл сильно переживала и пристрастилась к спиртным напиткам. Да так сильно, что сама не смогла выбраться из этой ямы и обратилась в общество анонимных алкоголиков.
Фото: Getty Images
Затяжная пагубная привычка не лучшим образом сказалась на внешности актрисы, и она вновь отправилась «править» лицо. Она все еще выглядела свежо и румяно, но ее брови изменили форму, а рот стал натянутым. После Бойл сделала ринопластику, что, по мнению поклонников, было худшим ее решением.
В 2000-х изменения во внешности актрисы стали уже разительными и ее карьера пошла на спад. Теперь ее приглашали играть только в малобюджетные фильмы.
К 40 годам лицо Лары Флинн Бойл «поплыло»: губы потеряли изящную форму, стали видны контуры филлеров. И ранее лицо с юношеской припухлостью превратилось в лицо с большим отеком.
Фото: East News
Однако актриса не останавливалась в стремлении вернуть былую привлекательность и сохранить увядающую молодость. В итоге теперь в Ларе Флинн Бойл невозможно узнать красавицу из 90-х. Сейчас ей всего 50 лет, а выглядит она намного старше своего возраста.
В СМИ появлялась информация, что перемены во внешности связаны с несколькими причинами: постоянным стремлением стать лучше, проблемами с гормонами, алкоголем и антидепрессантами.
Фото: East News
Сейчас Лара Флинн Бойл замужем во второй раз. С супругом Дональдом Реем Томасом она живет много лет. Детей актриса так и не родила. В интервью она рассказывала, что бездетность — ее осознанный выбор. Она отметила, что примером материнства для нее является собственная мать, с которой она близка всю жизнь, а у нее самой нет таких качеств. Также она не скрывает, что слишком эгоистична и не может дать детям необходимую любовь.
Последний фильм с участием звезды «Твин Пикса» вышел на экраны в 2014 году (фильм Lucky Dog, провалившийся в прокате), о новых проектах актрисы ничего не известно.
Фото видео: Getty Images, East News, кадры фильмов, «Твин Пикс»
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram