Из красавицы в жертву пластики: как звезда «Твин Пикс» Лара Флинн Бойл лишилась карьеры

Лара Флинн Бойл родилась 24 марта 1970 года. Девочка была единственным ребенком в семье и после развода родителей осталась жить с матерью. Лара с детства знала, что станет знаменитостью, но тогда пределом ее мечтаний был пост мэра крупного города. В актрисы Лара пошла, чтобы развить память и коммуникативные навыки. Актерские курсы стали необходимостью после того, как у нее диагностировали дислексию (невозможность воспринимать написанный текст).

В школе девушка старалась не выделяться среди сверстниц, хоты была красивее многих. Мать Лары, родившая ее очень рано, делала все, чтобы обеспечить ребенку достойную жизнь. И когда девушка решила отправиться из родного Давенпорта в Лос-Анджелес, чтобы начать свой путь на большой экран, мать поехала с ней. В многомиллионном городе, куда каждый день приезжали сотни красавиц, их никто не ждал, но Лара Флинн не расстраивалась и снова и снова шла на кастинги, а в перерывах они с мамой работали официантками.