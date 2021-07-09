Вэл Килмер: как смерть брата, тяжелый характер и рак сказались на карьере и внешности актера
Вэл Килмер — один из самых узнаваемых, а когда-то и востребованных актеров Голливуда. В 90-е годы он был нарасхват у режиссеров, но поработав с ним, киномастера отказывались делать это впредь. Чем же им так насолил артист?
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
Вэл родился в многодетной семье (был средним сыном) Глэдис и Юджина Килмера. Когда мальчику было всего 9 лет, родители развелись. Сыновей оставили жить с отцом. Это стало для него первым серьезным потрясением в жизни.
Мальчишка тяжело переживал расставание родителей и почему-то винил во всем отца, с которым последующие годы не мог найти общий язык.
После окончания школы в 1976 году Вэл поступил в престижную актерскую школу в Нью-Йорке, но радость от этого события омрачила смерть младшего брата Лесли. Парень рос талантливым, как и Вэла, его влекло кино, но Лесли хотел быть не актером, а режиссером. Ему прочили большую карьеру. Но его жизнь оборвалась из-за эпилептического припадка. Подросток в это время плавал в бассейне, а когда ему стало плохо, выбраться не смог.
Вэл Килмер много лет не мог прийти в себя после этого несчастного случая.
Фото: www.instagram.com/valkilmerofficial
К тому моменту, как Килмер стал студентом, у него уже был опыт съемок. В 12 лет он прошел кастинг в рекламу бургеров. Но в разгар работы покинул площадку, так как посчитал, что с работой справиться не может.
Всю свою карьеру Вэл будет также требователен к себе, сценариям и режиссерам. При этом он демонстрировал не лучшие черты своей натуры, чем испортил отношения со многими коллегами.
В актерской школе Килмер постоянно скандалил с однокашниками, перечил преподавателям. Ему не нравилось авторитарная педагогика. От отчисления его спас только его явный талант. Перед получением диплома Вэл сам написал и поставил пьесу, благодаря которой блестяще защитился.
На ТВ начинающий актер попал в середине 70-х — он мелькал в различных шоу. В 1984 году он получил роль в фильме «Совершенно секретно», после этого ему начали предлагать и другие проекты.
В 1986-м состоялась премьера фильма «Лучший стрелок» с Вэлом Килмером и Томом Крузом. И после окончания проекта Килмер неожиданно признался, что его напрягала обстановка на площадке, да и сам Том Круз вызывал раздражение.
Но, несмотря на подобные заявления, в последующие годы Круз еще дважды согласиться сниматься с Килмером, отдавая должное его таланту.
Фото: Kinopoisk.ru
После послужной список Килмера пополнился такими картинами, как «Виллоу», «Убей меня снова», «Билли Кид». А в 1991-м на экраны вышел фильм «Дорз», где актер сыграл культового музыканта Джима Моррисона. После этого о Вэле заговорили, как о звезде первой величины, а его гонорары стали семизначными.
К тому времени актер уже был семьянином и отцом двоих детей. 1988-м Килмер женился на актрисе Джоанн Уолли, с которой снимался. У пары родились двое детей — Мерседес (в 1991 году) и Джон (в 1995-м). Но актерский брак распался через 8 лет после свадьбы. Больше он не женился.
Фото: Getty Images
Килмеру приписывали множество романом со знаменитыми женщинами, но это были всего лишь домыслы. Он умеет дружить, но в серьезных отношениях после развода он не был замечен, и сейчас артист живет один.
В 1995 году в карьере Килмера появился еще один мега-проект. Он сыграл в фильме Джоэла Шумахера «Бэтмен навсегда». Его партнершей стала Николь Кидман.
После режиссер так вспоминал работу с Вэлом: «Он был самым тяжелым в психологическом плане человеческим существом, с кем мне приходилось работать».
Режиссер фильма «Остров доктора Моро» Джон Франкенхаймер также не сдерживал эмоций: «Я никогда не покорю Эверест и я никогда не буду больше работать с Вэлом Килмером».
В Голливуде актера прозвали «психопат Килмер».
Фото: Global Look press
Умудрился Килмер насолить и соседям. В 90-е годы на пике своей карьеры, когда он зарабатывал миллионы на каждом фильме, Вэл купил ранчо в Нью-Мексико. Соседи сразу невзлюбили звездного новосела за острый язык. Килмер не стесняясь называл соседей алкоголиками. В общем, отношения не заладились, и через несколько лет актер выставил ранчо на продажу за 33 млн долларов. Но желающие стать его новыми владельцами долго не находились. И, чтобы избавиться от недвижимости, актер сбил цену вдвое.
В 2000-е Вэл продолжил активно сниматься. Не все его фильмы были кассовыми, но удач было немало («Поллок», «Охотники за разумом», «Александр», «Поцелуй навылет» и другие).
В 2014 году Килмер заметил, что ему больно глотать, а из гортани иногда шла кровь. Однажды актер даже потерял сознание. Медики поставили неутешительный диагноз «рак горла». Но к лечению он приступил не сразу. Актер на полном серьезе полагал, что ему помогут молитвы.
И лишь когда его самочувствие становилось все хуже, он обратился к медикам. Также он спросил советов у своего давнего приятеля и коллеги по фильму 1996 года «Призрак и тьма» Майкла Дугласа. Когда-то он справился с такой же болезнью.
Фото: www.instagram.com/valkilmerofficial
Килмеру назначили курс химиотерапии. Он почти потерял голос, и долгое время ходил с трахеостомой — трубкой в горле. В последние годы актер находится в ремиссии. На последних видео, опубликованных в его Instagram, трубки в горле не видно.
Борьба с тяжелым недугом не самым лучшим образом сказалась на внешности некогда одного из самых привлекательных голливудских актеров. Он то сильно худел, то полнел... И сейчас в 61 год Килмер выглядит намного старше своих лет.
Фото: Lev Radin/ Global Look press
И сейчас, потеряв немало сил в борьбе с раком, а также свою внешность, Килмер не отказывается от работы. Он снимается в кино, правда, уже не в таких высокобюджетных, как раньше, картинах.
В прошлом году состоялась премьера сразу трех фильмов с его участием: «Сорвать куш», «Месть солдата», «Мафия: смертельная игра». В ближайшей перспективе запланирован выход третьей части франшизы «Лучший стрелок» и биографической ленты о Марке Твене. Кстати, как он выглядит в образе известного писателя, Вэл уже не раз показывал в личном блоге.
Фото: www.instagram.com/valkilmerofficial
В 2021 году Канны Вэл Килмер сам не поехал, а отправил презентовать фильм о себе своих детей Мерседес и Джона.
Фото: Terence Baelen/ Global Look press
В душещипательной автобиографии Вэл Клмер рассказал о своей непростой судьбе и пути на вершину Голливуда. «Это история о моей жизни, но это и не моя жизнь», — говорит он в фильме голосом своего сына.
А жизнь и карьера Килмера продолжаются, несмотря на его тугой нрав и страшный диагноз...
Фото и видео: Instagram, Lev Radin, Adrian Sanchez-Gonzalez, Terence Baelen, KPA, Luis Martinez / Aff-Usa.Com, Jonathan Alcorn/ Global Look press, Kinopoisk.ru, Getty Images, кадры фильмов
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