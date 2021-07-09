Вэл Килмер: как смерть брата, тяжелый характер и рак сказались на карьере и внешности актера

Мальчишка тяжело переживал расставание родителей и почему-то винил во всем отца, с которым последующие годы не мог найти общий язык.

После окончания школы в 1976 году Вэл поступил в престижную актерскую школу в Нью-Йорке, но радость от этого события омрачила смерть младшего брата Лесли. Парень рос талантливым, как и Вэла, его влекло кино, но Лесли хотел быть не актером, а режиссером. Ему прочили большую карьеру. Но его жизнь оборвалась из-за эпилептического припадка. Подросток в это время плавал в бассейне, а когда ему стало плохо, выбраться не смог.

Вэл Килмер много лет не мог прийти в себя после этого несчастного случая.