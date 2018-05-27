Альфонсы и домашние тираны: звезды, пережившие предательство любимых мужчин

Кайли Миноуг 28 мая исполнилось пятьдесят лет. Незадолго до юбилея она призналась, что уже смирилась с мыслью о том, что счастливая семейная жизнь не для нее. Еще несколько месяцев назад певица была влюблена в тридцатилетнего актера Джошуа Сасса и планировала свадьбу, но в итоге была жестоко разочарована. Сасс оказался не только изменщиком, но еще и альфонсом. Как рассказал коллега горе-жениха по сериалу «Галавант», актер Винни Джонс, избранник Миноуг, специально остановился с ней в одном отеле, очаровывал ее, а затем с удовольствием тратил ее деньги. Кайли даже заплатила десять тысяч долларов за его операцию по пересадке волос!

Не везло в любви Кайли Миноуг и раньше. В самом начал карьеры она встречалась с вокалистом группы INXS Майклом Хатченсом. Роман закончился из-за несовпадавших рабочих графиков и пагубных зависимостей Хатченса, который впоследствии покончил жизнь самоубийством. Сама Кайли влюблялась в красавцев, которые разбивали ей сердце и так и не решались на предложение руки и сердца. Манекенщики Джеймс Гудинг и Андрес Веленкосо были намного моложе певицы и под венец идти были не готовы, актер Оливье Мартинес тоже предпочел завершить отношения, а потом женился на своей коллеге Холли Берри.

Бритни Спирс