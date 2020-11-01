Подушка под футболкой, васильковое мини и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
Фото: Instagram Ксении Бородиной
Ксения Бородина на прошедшей неделе решила подогреть слухи о своей новой беременности. Сначала телеведущая написала в Instagram, что «они с мужем ждут ребеночка», а потом и вовсе опубликовала фото с подушкой под футболкой. Все это Ксения, активно выступающая за семейные ценности и против хайпа, называет иронией, смехом над глупыми поклоннниками и журналистами... Ок.
Анастасия Волочкова
Фото: Instagram Анастасии Волочковой
Анастасаия Волочкова была не менне предсказуема и снова нарядилась в своем любимом стиле. Мини-платье василькового оттенка балерина дополнила неподходящими черными массивными мюлями, похожими на копыта.
Ани Лорак
Фото: Instagram Ани Лорак
Ани Лорак пересталарась с креативом и зачем-то решила недеть «все модное и необычное» сразу. Золотистый бомбер, кожаные расклешенные брюки, обнажающий пупок топ, обувь на платформе, непонятная сумка... Что за винегрет?
Анна Седокова
Фото: Instagram Анны Седоковой
Все мы давно знаем, что Анна Седокова — роскошная девушка с аппетитными формами, мечта миллионов мужчин и вообще красавица. Но она по-прежнему продолжает буквально из нарядов вон лезть, чтобы всем это доказать. Новая обложка с певицей и ее новоиспеченным супругом — тому подтверждение.
Луиза-Селин Гаффрон и Мала Эмде
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Луиза-Селин Гаффрон и Мала Эмде выглядели нелепо на премьере фильма, в котором сами же и снялись.
Рания Юсуф
Фото: Globallookpress / Xinhua/Ahmed Gomaa
Рания Юсуф выглядела несчастной в каком-то нелепом и безвкусном «голом» платье с глубоким декольте и высоким разрезом. К чему такие страдания? Все равно в итоге смотрелось все это... так себе, мягко говоря.
Гуань Сяотун
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
Гуань Сяотун, видимо, хотела соблазнить поклонников и журналистов нарядом невинной школьницы. Попытку мы оценили, а вот одеваться так больше не советуем.
Диана Амфт
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Диана Амфт, определенно, хотела выглядеть стильно и ярко. Но не получилось. Мятый тренч, брюки неправильной длины и непонятного кроя под высокие ботильоны, нелепое украшение на груди и повязка на голове в стиле Покахонтас... Есть, над чем поработать, — было бы желание.
Симон Хэйдж
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Симон Хэйдж не заморачивалась и просто надела маленькое черное платье с коричневыми ковбойскими сапогами... Не самый лучший выбор.
Каро Лобиг
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Каро Лобиг тоже явно любит ковбойские сапоги. А еще одежду и образы в стиле заблудившейся на красной ковровой дорожке домохозяйки.
Карен Сэйлер
Фото: Globallookpress / www.imago-images.de
Карен Сэйлер нарядилась в ужасно сидящий на ней комбенизон, похожий на сшитую из нескольких платков пижаму, а дополнила это творение пыльными старомодными ботильонами на каблуках и ужасной прической.
Фото: Instagram, globallookpress
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