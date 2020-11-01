Подушка под футболкой, васильковое мини и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Ксения Бородина на прошедшей неделе решила подогреть слухи о своей новой беременности. Сначала телеведущая написала в Instagram, что «они с мужем ждут ребеночка», а потом и вовсе опубликовала фото с подушкой под футболкой. Все это Ксения, активно выступающая за семейные ценности и против хайпа, называет иронией, смехом над глупыми поклоннниками и журналистами... Ок.

Анастасия Волочкова