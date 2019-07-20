Поцелованные солнцем: Андреева, Гагарина, Шейк и другие звезды с самым красивым загаром

В самый разгар лета (хотя погода в июле и не баловала жарой и ярким солнечным светом) предлагаем оценить звезд с самым эффектным загаром. Некоторые из них демонстрировали золотистую кожу в бикини, а другие — в эффектных нарядах на красных дорожках.