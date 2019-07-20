Поцелованные солнцем: Андреева, Гагарина, Шейк и другие звезды с самым красивым загаром

Паулина Андреева стала самой знойной девушкой на церемонии закрытия юбилейного, 30-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Актриса позировала фотографам в эффектном прозрачном платье, демонстрируя стройную фигуру и сияющую кожу с шоколадным загаром.
Фото: Starface
Вера Брежнева провела отпуск с супругом Константином Меладзе в Италии, а потом демонстрировала золотистый загар в Париже. В Instagram певица опубликовала несколько эффектных фото в маленьком черном платье, на которых греется под лучами солнца на балконе своего отеля.
Инна Маликова похвасталась девичьей фигурой в купальнике и показала ровный красивый загар. Хотите такой же? Тогда отправляйтесь в Черногорию, где загорала этим летом певица.
Для тех, кто не любит загорать или боится старения кожи из-за солнечных лучей, выход тоже есть. К примеру, звезда реалити Ким Кардашьян и ее младшая сестра Кайли Дженнер не скрывают, что пользуются специальными кремами для всего тела, благодаря которым их кожа выглядит золотистой и загорелой.
Больше знаменитостей с красивым загаром — в нашей фотогалерее.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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