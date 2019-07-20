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Поцелованные солнцем: Андреева, Гагарина, Шейк и другие звезды с самым красивым загаром

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Слайд, который
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Паулина Андреева

Фото: Starface
В самый разгар лета (хотя погода в июле и не баловала жарой и ярким солнечным светом) предлагаем оценить звезд с самым эффектным загаром. Некоторые из них демонстрировали золотистую кожу в бикини, а другие — в эффектных нарядах на красных дорожках.

Паулина Андреева стала самой знойной девушкой на церемонии закрытия юбилейного, 30-го фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Актриса позировала фотографам в эффектном прозрачном платье, демонстрируя стройную фигуру и сияющую кожу с шоколадным загаром.

Фото: Starface

Вера Брежнева провела отпуск с супругом Константином Меладзе в Италии, а потом демонстрировала золотистый загар в Париже. В Instagram певица опубликовала несколько эффектных фото в маленьком черном платье, на которых греется под лучами солнца на балконе своего отеля.

Инна Маликова похвасталась девичьей фигурой в купальнике и показала ровный красивый загар. Хотите такой же? Тогда отправляйтесь в Черногорию, где загорала этим летом певица.

Для тех, кто не любит загорать или боится старения кожи из-за солнечных лучей, выход тоже есть. К примеру, звезда реалити Ким Кардашьян и ее младшая сестра Кайли Дженнер не скрывают, что пользуются специальными кремами для всего тела, благодаря которым их кожа выглядит золотистой и загорелой.

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Ким Кардашьян

Фото: Global Look Press / face to face

Больше знаменитостей с красивым загаром — в нашей фотогалерее.

Текст: Роман Страстный

Фото: instagram, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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