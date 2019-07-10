Маленькое черное платье с открытой спиной — парижский шик от Веры Брежневой

Для фотосессии артистка выбрала легкое приталенное платье с лифом-халтером. К нему – остромодные вьетнамки на миниатюрном каблуке и классические черные вайфареры в стиле героини Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Финальный штрих – золотые серьги-кольца и круглые медальоны на цепочках.

Подписчики оценили аутфит с парижским шиком. «Какая, Вера, вы романтичная и воздушная! Совсем как Париж!», «Париж красив, и Вы прекрасны!» – пишут в комментариях.