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Маленькое черное платье с открытой спиной — парижский шик от Веры Брежневой

Блики солнца и счастливая улыбка – Вера Брежнева делится моментами счастья, позируя на балконе своего номера в отеле Barrière Le Fouquet's. На ней – миниатюрное черное платье с открытой спиной, подчеркивающее стройную фигуру и золотистый загар.

Несколько дней назад звезда побывала в Париже, делясь с фолловероверами жизнерадостными фотографиями с видом на центр города. Вчера певица прилетела в солнечную Италию, но не перестает признаваться в любви французской столице. «Я из Парижа улетела, а Париж из меня – нет», – признается Брежнева.

Фото: Instagram

Для фотосессии артистка выбрала легкое приталенное платье с лифом-халтером. К нему – остромодные вьетнамки на миниатюрном каблуке и классические черные вайфареры в стиле героини Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Финальный штрих – золотые серьги-кольца и круглые медальоны на цепочках.

Подписчики оценили аутфит с парижским шиком. «Какая, Вера, вы романтичная и воздушная! Совсем как Париж!», «Париж красив, и Вы прекрасны!» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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