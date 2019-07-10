Маленькое черное платье с открытой спиной — парижский шик от Веры Брежневой

Несколько дней назад звезда побывала в Париже, делясь с фолловероверами жизнерадостными фотографиями с видом на центр города. Вчера певица прилетела в солнечную Италию, но не перестает признаваться в любви французской столице. «Я из Парижа улетела, а Париж из меня – нет», – признается Брежнева.
Для фотосессии артистка выбрала легкое приталенное платье с лифом-халтером. К нему – остромодные вьетнамки на миниатюрном каблуке и классические черные вайфареры в стиле героини Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Финальный штрих – золотые серьги-кольца и круглые медальоны на цепочках.
Подписчики оценили аутфит с парижским шиком. «Какая, Вера, вы романтичная и воздушная! Совсем как Париж!», «Париж красив, и Вы прекрасны!» – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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