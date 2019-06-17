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Знойная Андреева, Толкалина в дерзком мини, Шпица со смелым декольте и другие звезды на закрытии «Кинотавра — 2019»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Паулина Андреева

Фото: Starface
В Сочи завершился юбилейный, 30-й фестиваль «Кинотавр», церемонию закрытия которого посетили многие знаменитости.

Самой эффектной девушкой церемонии закрытия «Кинотавра» в этом году стала Паулина Андреева, появившаяся на красной дорожке в прозрачном платье и продемонстрировавшая всем стройные ноги и шоколадный загар.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Starface

Любовь Толкалина сияла на церемонии закрытия в блестящем мини-платье, подчеркнувшем ее хрупкую фигуру.

Фото: Starface

Катерина Шпица выбрала платье в пол с глубоким декольте и очень пышной юбкой.

Фото: Starface

Победители фестиваля «Кинотавр — 2019»:

Лучший фильм — «Бык», режиссер Борис Акопов

Лучший режиссер — Александр Лунгин, «Большая поэзия»

Лучшая женская роль — Виктория Толстоганова, «Выше неба»

Лучшая мужская роль — Александр Кузнецов, «Большая поэзия»

Лучшая операторская работа — «Бык», оператор Глеб Филатов

Лучший сценарий — «Давай разведемся!», сценаристы Анна Пармас, Мария Шульгина и Елизавета Тихонова

Лучший режиссерский дебют — «Давай разведемся», режиссер Анна Пармас

Текст: Роман Страстный

Фото: Starface

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