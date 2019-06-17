Знойная Андреева, Толкалина в дерзком мини, Шпица со смелым декольте и другие звезды на закрытии «Кинотавра — 2019»

Самой эффектной девушкой церемонии закрытия «Кинотавра» в этом году стала Паулина Андреева, появившаяся на красной дорожке в прозрачном платье и продемонстрировавшая всем стройные ноги и шоколадный загар.
Фото: Starface
Любовь Толкалина сияла на церемонии закрытия в блестящем мини-платье, подчеркнувшем ее хрупкую фигуру.
Фото: Starface
Катерина Шпица выбрала платье в пол с глубоким декольте и очень пышной юбкой.
Фото: Starface
Победители фестиваля «Кинотавр — 2019»:
Лучший фильм — «Бык», режиссер Борис Акопов
Лучший режиссер — Александр Лунгин, «Большая поэзия»
Лучшая женская роль — Виктория Толстоганова, «Выше неба»
Лучшая мужская роль — Александр Кузнецов, «Большая поэзия»
Лучшая операторская работа — «Бык», оператор Глеб Филатов
Лучший сценарий — «Давай разведемся!», сценаристы Анна Пармас, Мария Шульгина и Елизавета Тихонова
Лучший режиссерский дебют — «Давай разведемся», режиссер Анна Пармас
Текст: Роман Страстный
Фото: Starface
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