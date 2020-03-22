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Платье с «коронавирусом», леопардовые ботфорты хищницы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Иванка Трамп

Фото: Eastnews

На минувшей неделе светская жизнь почти полностью замерла из-за вспыхнувшей эпидемии коронавируса и вынужденного карантина. И тем не менее мы нашли для вас несколько модных провалов знаменитостей.

Дочь президента США Иванка Трамп появилась на публике в эффектном голубом платье Proenza Schouler с ярким красным принтом во время официального визита в Индию еще в конце февраля, однако в центре внимания наряд оказался только на минувшей неделе.

Фото: Eastnews

Дело в том, что принт на платье Иванки Трамп очень похож на то, как выглядит под микроскопом коронавирус, эпидемия которого вспыхнула во всем мире вскоре после ее выхода в свет...

В популярном Instagram-аккаунте Diet Prada развернулась настоящая модная битва: коронавирус против принта на платье Иванки Трамп. И в ней фолловеры не жалели комментариев, определяя победителя. «А что, это разные фотографии?», «Вирус. Он более авангардный», «COVID-19 выиграл эту битву», «Коронавирус более аутентичен», «А кто из них коронавирус?!» — обсуждают в Сети.

Мария Малиновская

Фото: Instagram

Маша Малиновская снова пыталась выглядеть горячо, эффектно и шикарно, но промахнулась с выбором наряда.

На черное боди Маша надела похожую на корсет леопардовую баску, а завершали образ огромные леопардовые ботфорты и массивные золотые цепи на шее. Юбку или что-то хотя бы немного прикрывающее бедра Малиновская предпочла не надевать. В целом, образ стриптизерши был готов.

Юлия Барановская

Фото: Пресс-служба

Юлия Барановская вела музыкальный фестивал «ЖАРА», впервые прошедший в Сочи, в платье, в котором была похожа на ожившую куклу Барби или огромную конфету в блестящей обертке.

Жасмин

Фото: Пресс-служба

Жасмин надела неудачную объемную блузу из блестящей ткани со свисающим с груди куском ткани, в которой выглядела старше своих лет и полнее, чем есть на самом деле.

Дарья Коновалова

Фото: Пресс-служба

Дарья Коновалова пришла на премьеру детского мультика в платье странного кроя с очень глубоким декольте, которое едва прикрывала ее пятую точку. Странный выбор наряда вообще и для такого мероприятия в частности.

Агата Муцениеце

Фото: Пресс-служба

Агата Муцениеце никогда не была модным трендссетером или иконой стиля. Вот и на этот раз актриса вышла в свет вроде бы в нормальной одежде, но смотрелась в ней как-то не слишком привлекательно и мрачновато. Считаем, что Агата точно может выглядеть лучше, если будет удачнее выбирать наряды.

Фото: eastnews, Instagram, пресс-служба

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