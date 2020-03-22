Платье с «коронавирусом», леопардовые ботфорты хищницы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе
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Фото: Eastnews
Дочь президента США Иванка Трамп появилась на публике в эффектном голубом платье Proenza Schouler с ярким красным принтом во время официального визита в Индию еще в конце февраля, однако в центре внимания наряд оказался только на минувшей неделе.
Фото: Eastnews
Дело в том, что принт на платье Иванки Трамп очень похож на то, как выглядит под микроскопом коронавирус, эпидемия которого вспыхнула во всем мире вскоре после ее выхода в свет...
В популярном Instagram-аккаунте Diet Prada развернулась настоящая модная битва: коронавирус против принта на платье Иванки Трамп. И в ней фолловеры не жалели комментариев, определяя победителя. «А что, это разные фотографии?», «Вирус. Он более авангардный», «COVID-19 выиграл эту битву», «Коронавирус более аутентичен», «А кто из них коронавирус?!» — обсуждают в Сети.
Мария Малиновская
Фото: Instagram
Маша Малиновская снова пыталась выглядеть горячо, эффектно и шикарно, но промахнулась с выбором наряда.
На черное боди Маша надела похожую на корсет леопардовую баску, а завершали образ огромные леопардовые ботфорты и массивные золотые цепи на шее. Юбку или что-то хотя бы немного прикрывающее бедра Малиновская предпочла не надевать. В целом, образ стриптизерши был готов.
Юлия Барановская
Фото: Пресс-служба
Юлия Барановская вела музыкальный фестивал «ЖАРА», впервые прошедший в Сочи, в платье, в котором была похожа на ожившую куклу Барби или огромную конфету в блестящей обертке.
Жасмин
Фото: Пресс-служба
Жасмин надела неудачную объемную блузу из блестящей ткани со свисающим с груди куском ткани, в которой выглядела старше своих лет и полнее, чем есть на самом деле.
Дарья Коновалова
Фото: Пресс-служба
Дарья Коновалова пришла на премьеру детского мультика в платье странного кроя с очень глубоким декольте, которое едва прикрывала ее пятую точку. Странный выбор наряда вообще и для такого мероприятия в частности.
Агата Муцениеце
Фото: Пресс-служба
Агата Муцениеце никогда не была модным трендссетером или иконой стиля. Вот и на этот раз актриса вышла в свет вроде бы в нормальной одежде, но смотрелась в ней как-то не слишком привлекательно и мрачновато. Считаем, что Агата точно может выглядеть лучше, если будет удачнее выбирать наряды.
Фото: eastnews, Instagram, пресс-служба
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