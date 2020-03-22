Платье с «коронавирусом», леопардовые ботфорты хищницы и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Агата Муцениеце никогда не была модным трендссетером или иконой стиля. Вот и на этот раз актриса вышла в свет вроде бы в нормальной одежде, но смотрелась в ней как-то не слишком привлекательно и мрачновато. Считаем, что Агата точно может выглядеть лучше, если будет удачнее выбирать наряды.