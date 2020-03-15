Жасмин в мини, экстравагантная Глюк`oZa и другие звезды стали гостями первого фестиваля «ЖАРА» в Сочи

«Фестиваль "ЖАРА" с каждым годом набирает обороты и покоряет новые страны и города. 2020 год мы открываем здесь в Сочи. Все билеты распроданы и это безумно радует! Затем у нас в планах ежегодная премия "ЖАРА Music Awards" в Москве, а также фестивали "ЖАРА" в Монако, Дюссельдорфе, Бодруме, и, конечно же, Баку – в 2020 году в столице Азербайджана фестиваль пройдет в юбилейный пятый раз. Я надеюсь, мы повторим успех Сочи в других городах и странах!», — говорит основатель фестиваля Эмин Агаларов.