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Жасмин в мини, экстравагантная Глюк`oZa и другие звезды стали гостями первого фестиваля «ЖАРА» в Сочи

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Слайд, который
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Слайд, который
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Слайд, который
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Жасмин

Фото: Пресс-служба

Музыкальный фестиваль Эмина Агаларова «ЖАРА» впервые состоялся на Сочинском курорте Красная Поляна. WOW Arena вместила около 3 000 зрителей.

На сцене «ЖАРЫ» выступили Жасмин, EMIN, CYGO, «Дискотека Авария», Звонкий, Егор Крид, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Мари Краймбрери, Глюк’oZа и другие артисты.

Ведущими концерта стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Перед десятками фотографов певица Жасмин появилась в сверкающем ярко-голубом платье необычного кроя: из-под длинной юбки в разрезе проглядывала мини-юбка, приоткрывающая стройные ноги артистки.

Жасмин

Фото: Пресс-служба

Наталья Ионова (Глюк’oZа) выступила с экстравагантным номером и в не менее впечатляющем наряде. Наталья появилась перед публикой в обтягивающем мини-платье в черно-белую клетку. На плече Натальи красовался огромный бант.

Наталья Ионова

Фото: Пресс-служба

Выпускница «Фабрики звезд» Мария Вебер для фестиваля выбрала платье нежного пастельного оттенка, подчеркнувшее ее стройную фигуру.

Мария Вебер

Фото: Пресс-служба

«Фестиваль "ЖАРА" с каждым годом набирает обороты и покоряет новые страны и города. 2020 год мы открываем здесь в Сочи. Все билеты распроданы и это безумно радует! Затем у нас в планах ежегодная премия "ЖАРА Music Awards" в Москве, а также фестивали "ЖАРА" в Монако, Дюссельдорфе, Бодруме, и, конечно же, Баку – в 2020 году в столице Азербайджана фестиваль пройдет в юбилейный пятый раз. Я надеюсь, мы повторим успех Сочи в других городах и странах!», — говорит основатель фестиваля Эмин Агаларов.

Фото: пресс-служба

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