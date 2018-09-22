Пиджак с квадратными плечами, «леопардовое безумие» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Светлана Лобода
Светлана Лобода выступает на сцене в откровенных провокационных нарядах, на вручениях музыкальных премий появляется в чем-то ярком и необычном, а вот на кинопремьеры и культурные мероприятия старается одеваться более сдержанно и даже строго. Правда, получается это у певицы не всегда удачно. К примеру, на премьере фильма «Кислота» Александра Горчилина Светлана была в темно-коричневом костюме-тройке, который ее совсем не красил. Из-за огромного пиджака с квадратными плечами ее фигура казалась непропорциональной, а сама обычно с виду хрупкая артистка выглядела почти так же брутально, как ее бойфренд Тилль Линдеманн.
Лукерья Ильяшенко
Еще одна хрупкая девушка с красивыми ногами, Лукерья Ильяшенко продолжает экспериментировать со стилем и уродовать себя несуразными объемными вещами. На этот раз актриса напомнила нам главную героиню сериала «Не родись красивой».
Наталья Рудова
Наталья Рудова, в отличие от Светланы Лободы и Лукерьи Ильяшенко, впала в другую крайность. На красной дорожке Наталья едва не потеряла свое очень короткое платье, спадавшее с ее плеч и обнажавшее грудь со следами от бикини практически до сосков. Судя по наряду, актриса сейчас в очень активном поиске.
Кирстен Данст
Кирстен Данст тоже решила сделать акцент на смелом декольте и немного перестаралась. Актриса, весной впервые ставшая мамой, впервые вышла в свет после родов и продемонстрировала грудь, которая буквально рвалась наружу из платья.
Софико Шеварнадзе
Полностью раскрыла тему Софико Шеварнадзе. На вечеринке по случаю дня рождения журнала Tatler телеведущая демонстрировала всем абсолютно обнаженную грудь под платьем с прозрачным верхом. И, судя по фотографиям с мероприятия, Софико в ее смелом наряде было довольно прохладно.
Виктория Романцова
Анастасия Романцова решила не ограничиваться откровенным нарядом, но и отличиться чем-нибудь неординарным. Сапоги-колготы с открытыми мысами под голубым платье с высоким разрезом нас не впечатлили.
Алеся Кафельникова
Классика и яркие акценты не всегда являются залогом того, что у вас получится удачный образ. Алеся Кафельникова, например, дополнила классическое маленькое черное платье длинным цветастым шарфом и в результате выглядела так, как будто у нее то ли болит горло, то ли она собралась на свидание на футбольном матче.
Мария Кончита Алонсо
Мария Кончита Алонсо показала на красной дорожке настоящее леопардовое безумие: спадающий с плеч комбинезон с «хищным» принтом и корсетом она дополнила красно-леопардовой сумкой и колье с кроваво-красными губами. Получилась женщина-вамп, от которой хочется бежать, как от разъяренного леопарда.
Таня Шуманн
Победитель в списке модных провалов прошедшей недели — актриса Таня Шуманн. Мы даже не знаем, какими словами описать то, в чем она появилась на одной из кинопремьер.
Фото: пресс-служба, globallookpress, starface