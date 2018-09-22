Пиджак с квадратными плечами, «леопардовое безумие» и другие модные провалы звезд на прошедшей неделе

Светлана Лобода выступает на сцене в откровенных провокационных нарядах, на вручениях музыкальных премий появляется в чем-то ярком и необычном, а вот на кинопремьеры и культурные мероприятия старается одеваться более сдержанно и даже строго. Правда, получается это у певицы не всегда удачно. К примеру, на премьере фильма «Кислота» Александра Горчилина Светлана была в темно-коричневом костюме-тройке, который ее совсем не красил. Из-за огромного пиджака с квадратными плечами ее фигура казалась непропорциональной, а сама обычно с виду хрупкая артистка выглядела почти так же брутально, как ее бойфренд Тилль Линдеманн.

Лукерья Ильяшенко