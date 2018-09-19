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Рваные джинсы и модная сумка: Алла Пугачева восхитила молодежным образом на кинопремьере

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева

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После дня рождения младших детей 69-летняя Примадонна решила выйти в свет на премьеру нового фильма.

Шумно отпраздновав 5-й день рождения близнецов Лизы и Гарри, Алла Борисовна Пугачева решила не останавливать круговорот вечеринок. Накануне она пришла в «Гоголь-центр» на показ фильма «Кислота» молодого режиссера Александра Горчилина.

Примадонна, как всегда, произвела фурор, хотя была одета достаточно скромно — полностью в черное. Но внимание привлекли ее джинсы, нарочито рваные и отделанные молниями, а также ультрамодная маленькая сумка.

Аллу Борисовну сопровождал ее давний друг Николай Басков, а в самом зрительном зале пара села рядом с певицей Светланой Лободой, которой в последнее время покровительствует Пугачева. После показа троица быстро проследовала к выходу, решив не общаться с журналистами.

Сюжет картины «Кислота» рассказывает историю двух друзей, Саши и Пети, которые живут беззаботной жизнью музыкантов. Однако все меняется, когда их общий приятель решает свести счеты с жизнью. Это трагическое событие заставляет их обоих честно взглянуть на самих себя. На экранах фильм появится с 4 октября.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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