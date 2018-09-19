Рваные джинсы и модная сумка: Алла Пугачева восхитила молодежным образом на кинопремьере

Шумно отпраздновав 5-й день рождения близнецов Лизы и Гарри, Алла Борисовна Пугачева решила не останавливать круговорот вечеринок. Накануне она пришла в «Гоголь-центр» на показ фильма «Кислота» молодого режиссера Александра Горчилина.

Примадонна, как всегда, произвела фурор, хотя была одета достаточно скромно — полностью в черное. Но внимание привлекли ее джинсы, нарочито рваные и отделанные молниями, а также ультрамодная маленькая сумка.