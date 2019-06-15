Удивительное сходство: Киркорова, Ургант, Николаева и другие дочери, похожие на своих знаменитых отцов

Когда звезды публикуют в социальных сетях фотографии своих детей или выходят с ними на красные дорожки, поклонники всегда начинают спорить о том, на кого из родителей больше похожи отпрыски знаменитостей — на папу или на маму. В случает с этими известными отцами почти все единогласно соглашаются с тем, что их дочери растут папиными копиями и с возрастом становятся все более на них похожими.