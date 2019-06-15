Удивительное сходство: Киркорова, Ургант, Николаева и другие дочери, похожие на своих знаменитых отцов

Алла-Виктория Киркорова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru / Instagram
Филипп Киркоров назвал свою дочь в честь экс-супруги Аллы Пугачевой и любимой мамы Виктории. В различных интервью певец заявлял, что малышка растет копией его матери. Поклонники же артиста не раз отмечали, что девочка с возрастом становится все больше похожей на него. Пошла в своего звездного отца Алла-Виктория и характером: в отличие от своего застенчивого брата Мартина, она более бойкая, раскрепощенная и обожает внимание публики.
Нина Ургант
Фото: Eastnews / Instagram
Иван Ургант недавно опубликовал в Сети фото старшей дочери Нины, которой в марте исполнилось 11 лет. «На папу очень похожа Нина», «Папина доча», «Ургантенок», «Иван, какая у Вас красивая доченька», — писали фолловеры в многочисленных комментариях о сходстве папы и дочери.
Вероника Николаева
Фото: Instagram
Долгожданной и горячо любимой дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Веронике в октябре исполнится четыре года. Супруги регулярно публикуют фото и видео с малышкой в социальных сетях и неизменно получают комментарии о том, что девочка растет копией папы.
Софья Укупник
Фото: Starface
У Аркадия Укупника и его семилетней дочери вообще буквально одно лицо на двоих. Просто посмотрите на их совместные фотографии.
Микелла Абрамова
Фото: Eastnews / Instagram
Алсу родила супругу, бизнесмену Яну Абрамову двоих дочерей Сафину и Микеллу. Обе девочки больше похожи на папу, а не на маму.
Алиса Юнусова
Фото: Instagram
Когда у Тимати родилась дочь Алиса, он пошутил, заявив, что, к сожалению, малышка больше похожа на него, а не на маму — «2-ю вице-мисс России» 2012 года, модель Алену Шишкову.
Иванка Михайлова
Фото: Instagram
Многодетный отец Стас Михайлов растит четверых детей — сына Никиту и дочерей Дарью, Иванну и Марию. Настоящей копией папы растет его средняя дочь Иванна.
Елизавеа Пескова
Фото: Instagram
Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета известна не только своими провокационными публичными высказываниями на различные социальные темы, но и трогательной и нежной любовью к папе. Лиза гордится отцом и регулярно публикует с совместные фото с ним в Instagram, на которых видно, как они похожи.
Надежда Михалкова
Фото: Instagram
Надежда Михалкова — настоящая папина дочка. Она с самого детства снималась в папиных фильмах, вместе с ним получала премию «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем» и так внешне похожа на отца, что сходства становятся поводом для шуток — стоит Наде приклеить накладные усы, и она превращается в точную копию Никиты Сергеевича Михалкова. Чем, кстати, гордится.
Ева Лепс
Фото: Instagram
Младшая дочь Григория Лепса Ева решила пойти по стопам своего знаменитого папы и стала певицей. Сейчас девушка покоряет шоу-бизнес в составе группы COSMOS girls.
Стефания Маликова
Фото: Instagram
Дмитрий и Стефания Маликовы — очень трогательные папа с дочкой. Стефания гордится творчеством отца, публикует в Instagram совместные снимки и выходит с ним в свет.
Мария Агутина
Фото: Instagram
Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина Елизавета решила пойти по стопам родителей и тоже теперь занимается музыкой. Правда, в отличие от родителей, Лиза предпочитает рок. На концерты она приглашает своего самого преданного поклонника — папу.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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