«Папина дочка»: Надежда Михалкова опубликовала нежное фото с отцом

Поклонники сразу же принялись обсуждать семейный портрет в краткой версии. Многие в очередной раз убедились, что Надежда очень похожа на Никиту Сергеевича. «Такого человека и не любить, было бы просто грешно!!! У вас вся семья классная, вы наша гордость, ребята!», «Уважаю вашего папу!», «Вы очень похожи», «Сразу видно, папина дочка», — написали они в комментариях.

Фото и видео: Instagram