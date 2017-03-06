«Папина копия»: в Сети обсуждают новое фото подросшей дочери Ивана Урганта

«Какая очаровательная девочка! Поздравляю», «Какая славная!!! С Днем Явления Нину Ивановну и родителей», «Как выросла !!!!», «На папу очень похожа Нина», «Папина доча», «Ургантенок», «Иван, какая у Вас красивая доченька», — обсуждают подписчики.

Впрочем, так же они отзываются и о старшей дочери артиста Эрике, которая технически ей не является.