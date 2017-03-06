«Папина копия»: в Сети обсуждают новое фото подросшей дочери Ивана Урганта

Каждый год, 15 мая, телеведущий Иван Ургант публикует в своем блоге фотографии средней дочери Нины дочери. Не стал исключением и этот день.
«I❤️11», — лаконично прокомментировал новый снимок звездный папа.
«Какая очаровательная девочка! Поздравляю», «Какая славная!!! С Днем Явления Нину Ивановну и родителей», «Как выросла !!!!», «На папу очень похожа Нина», «Папина доча», «Ургантенок», «Иван, какая у Вас красивая доченька», — обсуждают подписчики.
Впрочем, так же они отзываются и о старшей дочери артиста Эрике, которая технически ей не является.
У Ивана Урганта и его супруги Натальи Кикнадзе только два общих ребенка — 3-летняя Валерия и 11-летняя Нина.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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