От Третьякова до Манукяна: самые яркие и впечатляющие романы Ольги Бузовой
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Роман Третьяков
Фото: Global Look Press / Said Gadzhiev
Первым известным возлюбленным Ольги, о котором узнала вся страна, стал участник реалити «Дом-2» Роман Третьяков. Именно с ним с 18-летия Ольга состояла в отношениях под камерами несколько лет, пока он не решил покинуть шоу. Поначалу Бузова ждала Третьякова, а потом выяснилось, что тот уже нашел ей замену в реальной жизни.
Тимофей Майоров
Фото: Instagram
С бизнесменом и архитектором Тимофеем Майоровым Ольга встречалась уже будучи ведущей «Дома-2». Они скрвали свои отношения от широкой общественности и не стали раскрывать причины своего расставания.
Арчи
Фото: Eastnews
Несколько месяцев Ольга встречалась с популярным в какое-то время телеведущим Арчи. Влюбленные даже жили вместе, но в итоге решили расстаться.
Алексей Митрофанов
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Ольге Бузовой также приписывают роман с депутатом Алексеем Митровановым, который сама она предпочитает не комментировать. Несколько лет назад они вместе выходили, фотографировались в весьма непринужденных позах и не раз давали повод для сплетен об из близких отношениях.
Андрей Сорокин
Фото: Facebook
Ольга также встречалась с бизнесменом Андреем Сорокиным. Главу корпорации «Академия Научной Красоты» Ольга представила всем на торжестве по случаю ее 35-летия. По слухам, роман продлился всего несколько месяцев из-за того, что мужчина был недоволен слишком публичным образом жизни своей избранницы.
T-Killah
Фото: Eastnews
Позднее Ольге Бузовой также приписывали роман с певцом T-Killah, с которым она вела различные мероприятия. Бузова рассказывала о нем исключительно положительные вещи и так им восхищалась (а также снялась с ним в откровенной фотосессии), что у многих ее поклонников не осталось сомнений...
Дмитрий Тарасов
Фото: Global Look Press / Anatoly Lomokhov
Футболист Дмитрий Тарасов стал первым официальным мужем Ольги Бузовой. Они поженились 26 июня 2012 года и развелись 30 декабря 2016 года. Этот развод Ольга переживала очень тяжело: дала десятки интервью о расставании, страдала, не скрывала свои переживания от публики и начала петь, в своих песнях высказывая все накипевшие чувства и мысли о сложном разводе.
Роман Гриценко
Фото: Instagram
Красавчик Роман Гриценко очаровывал Ольгу Бузову в реалити «Дом-2» и «План Б». В обоих проектах Ольга отметила, что Роман ей нравится, но беда в том, что молодой человек не готов к серьезным отношениям, который ей нудны.
Денис Лебедев
Фото: Instagram
Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев оказался... альфонсом. Сразу после красивого финала реалити в Сети стала появляться противоречивая информация на тему отношений Ольги и ее избранника Дениса. СМИ наперебой писали, что Лебедев изменяет возлюбленной, а также нечист на руку. Бизнесмен резко отрицал все слухи, но Ольга сама расставила все точки над i. «На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предает и продает! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! У нас состоялся очень сложный разговор. Все факты этих ужасающих переписок Денис мне подтвердил лично! Прикрываясь словами о безграничной любви, космической связи между нами.... и своей лживой «открытостью миру». Да ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение. Мне бы очень хотелось не комментировать то, что оказалось страшной реальностью, но у меня просто нет права на это молчание!».
Давид Манукян
Фото: Instagram
Сейчас Ольга Бузова счастлива с блогером Давидом Манукяном, более известным под псевдонимом DAVA. Сначала они вместе снялись в нашумевшем клипе «Лайкер» и записали несколько забавных вайнов для Instagram, а потом... перестали скрывать свой роман. Теперь влюбленные регулярно делятся с многомиллионной аудиторией подробностями своих отношений, выкладывая романтичные и забавные ролики в Сеть.
Фото: instagram, starface, globallookpress, eastnews, youtube, vokrug.tv
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