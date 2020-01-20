От Третьякова до Манукяна: самые яркие и впечатляющие романы Ольги Бузовой

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев оказался... альфонсом. Сразу после красивого финала реалити в Сети стала появляться противоречивая информация на тему отношений Ольги и ее избранника Дениса. СМИ наперебой писали, что Лебедев изменяет возлюбленной, а также нечист на руку. Бизнесмен резко отрицал все слухи, но Ольга сама расставила все точки над i. «На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует предает и продает! К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой! У нас состоялся очень сложный разговор. Все факты этих ужасающих переписок Денис мне подтвердил лично! Прикрываясь словами о безграничной любви, космической связи между нами.... и своей лживой «открытостью миру». Да ему достаточно долго удавалось вводить меня в заблуждение. Мне бы очень хотелось не комментировать то, что оказалось страшной реальностью, но у меня просто нет права на это молчание!».

Давид Манукян