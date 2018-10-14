Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев прокомментировал слухи о расставании с телезвездой

Пока поклонники Ольги Бузовой обсуждали ее выбор, пресса поспешила их огорчить: звездная невеста уже бросила Дениса Лебедева. «Денис общался с Ольгой. Но это дружеские отношения, а не любовные. Их ничего серьезного не связывает после съемок, кроме пары случайных встреч. Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен. Сложилось или нет не знаю», — цитирует сайт «КП» слова знакомой бизнесмена из Суздаля.
Неужели нежные обещания победителя шоу «Замуж за Бузову» «радовать ее всю жизнь», «смотреть на нее когда она засыпает и просыпается, помогать во всем», окажутся невыполненными? Действительно ли Денис Лебедев не оправдал надежд звездной невесты из-за слухов о неблагонадежности?
32-летняя телезвезда продолжает строить головокружительную карьеру, а 33-летний бизнесмен благодаря увеличению продаж сыра начал расширять основной бизнес, а также на волне интереса к своей персоне запустил новый платный интернет-сервис по астрологии, — передают СМИ.
Сам же бизнесмен советует не верить слухам. В своем обращении ин заявил: все только начинается.
А вы верите, что у этой пары есть будущее?
Фото и видео: instagram