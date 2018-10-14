logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев прокомментировал слухи о расставании с телезвездой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Знакомая жениха Ольги Бузовой прокомментировала их отношения, а Денис Лебедев опроверг возникшие слухи.

Пока поклонники Ольги Бузовой обсуждали ее выбор, пресса поспешила их огорчить: звездная невеста уже бросила Дениса Лебедева. «Денис общался с Ольгой. Но это дружеские отношения, а не любовные. Их ничего серьезного не связывает после съемок, кроме пары случайных встреч. Бузовой эти отношения оказались не нужны. Но, вроде бы, Ольга собиралась снять Дениса в клипе на одну из своих песен. Сложилось или нет не знаю», — цитирует сайт «КП» слова знакомой бизнесмена из Суздаля.

Неужели нежные обещания победителя шоу «Замуж за Бузову» «радовать ее всю жизнь», «смотреть на нее когда она засыпает и просыпается, помогать во всем», окажутся невыполненными? Действительно ли Денис Лебедев не оправдал надежд звездной невесты из-за слухов о неблагонадежности?

32-летняя телезвезда продолжает строить головокружительную карьеру, а 33-летний бизнесмен благодаря увеличению продаж сыра начал расширять основной бизнес, а также на волне интереса к своей персоне запустил новый платный интернет-сервис по астрологии, — передают СМИ.

Сам же бизнесмен советует не верить слухам. В своем обращении ин заявил: все только начинается.

А вы верите, что у этой пары есть будущее?

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая