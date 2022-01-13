От Шэрон Стоун до Татьяны Овсиенко: кто из знаменитостей воспитывает приемных детей
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Фото: via www.imago-images.de/ Global Look press
Звезда «Основного инстинкта» Шэрон Стоун несколько раз делала попытки устроить личную жизнь. Она дважды была замужем, также актриса состояла в нескольких длительных отношениях. В 2000 году в браке с журналистом Филом Бронштейном Шэрон усыновила мальчика Роэна. Но через пять лет супруг подал на развод, а суд присудил опеку над сыном ему.
В 2005-м у Стоун появился второй приемный сын Лэрд, а еще год спустя третий — Куинн. Сейчас актриса не замужем и живет с сыновьями в особняке недалеко от Голливуда.
Том Круз и Николь Кидман во время своего 10-летнего брака родными детьми не обзавелись, но взяли из дома малютки Изабеллу и Коннора. Дети знаменитостей не пошли по их стопам и ведут непубличный образ жизни.
Во втором браке с Китом Урбаном у Николь Кидман родились две дочери Сандэй и Фэйт (вторую выносила суррогатная мать). Том Круз в браке с Кэти Холмс также познал радость отцовства, у них родилась дочь Сури.
Хью Джекман и Дебора-Ли Фернес после нескольких попыток родить малыша решились на усыновление. У актеров есть 21-летний Оскар и 16-летняя Ава. В одном из интервью звезда «Росомахи» рассказал, что они с женой хотели завести много детей — родных и приемных, но судьба внесла свои коррективы.
Мег Райан мать двоих детей. От брака с Деннисом Куэйдом у нее есть 29-летний сын Генри. В 2006-м актриса удочерила девочку из Китая и назвала ее Дейзи Тру.
Фото: BAC Pictures/ Global Look press
Звезда 1990-х Татьяна Овсиенко вырастила приемного сына Игоря. Трехлетний мальчик появился у нее в 1999 году, когда певица была замужем за Владимиром Дубовицким. Малыш родился с пороком сердца и в любой момент мог умереть. Певица сделала все, чтобы вернуть ему здоровье, и у нее получилось. О том, что он приемный, Игорь узнал, лишь повзрослев. Когда мать открыла ему правду, оба сильно переживали. Сейчас у них идеальные отношения, а Татьяна Овсиенко — молодая бабушка.
Мишель Пфайффер сначала удочерила в 1993-м новорожденную Клаудию, а через полтора года родила сына Джона от сценариста Дэвида Келли.
Интересна история любви Алексея Серебрякова. В 1980-е годы он познакомился с молодой танцовщицей из ансамбля Игоря Моисеева Марией. Но не сложилось: девушка уехала работать и жить в Канаду. Там она вышла замуж, родила дочь. А через семь лет развелась, вернулась на родину и вышла замуж за Серебрякова. Общих кровных детей у пары нет. Но они усыновили братьев Степана и Данила. Причем мальчики почему-то жили в разных детских домах. Сначала в семью актера попал один, и лишь время спустя Алексей с Марией узнали, что есть и второй малыш, тогда забрали и его.
Сандра Баллок мать двоих приемных детей — 11-летнего Луи Бардо и 8-летней Лейлы. Новорожденный мальчик появился у нее в 2010 году сразу после того, как актриса развелась с мужем, телеведущим Джесси Джеймсом. Трехлетнюю девочку звезда «Скорости» взяла в 2015-м.
Фото: East News
Пожалуй, самые известные знаменитости с приемными детьми — это Анджелина Джоли и Брэд Питт. Усыновлять детей актриса начала еще до начала своего романа с первым красавцем Голливуда. Мэддокса она усыновила в 2002-м, тогда она еще была замужем за Билли Бобом Торнтоном. После развода Джоли получила единоличную опеку над сыном. В 2005 году Анджелина, уже с Брэдом, взяла себе эфиопскую девочку Захару. В 2007-м у пары появился мальчик из Вьетнама Пакс. Все приемные дети пары носили двойную фамилию Джоли-Питт.
У Анджелины и Брэда также есть трое кровных детей Шайло, Вивьен и Нокс. Уже несколько лет, что прошли после развода, знаменитости пытаются урегулировать вопросы опеки над всеми детьми.
Фото: Getty Images
Звезда российского телевидения Светлана Сорокина дважды была замужем, но родить ребенка у нее не получилось. В 2003 году телеведущая удочерила малышку Тоню.
У 75-летнего Стивена Спилберга семеро детей, трое из которых приемные. Первого ребенка Макса режиссеру родила первая жена Эми Ирвинг. После свадьбы с Кейт Кэпшоу Спилберг оформил опеку над ее родной дочерью Джессикой и приемным сыном Тео. Затем у супругов родились трое детей Саша, Сойер и Дестри. А после в семье появилась приемная Микаэла. Решение стать приемными родителями режиссер объяснял неизрасходованной любовью. Примечательно, что все небиологические дети темнокожие. Но Спилберг называет себя в этом плане дальтоником.
Оскароносная Фрэнсис МакДорманд и ее супруг, режиссер Джоэл Коэн в 1994 году усыновили шестимесячного мальчика из Парагвая Пэдро. Ради уважения к корням приемного сына Фрэнсис учила испанский язык. Став матерью, актриса стала иначе смотреть на фильмы и до подросткового возраста запрещала мальчику смотреть работы отца.
Фото и видео: Instagram, Getty Images, East News, Starface, via www.imago-images.de/ Global Look press