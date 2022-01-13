От Шэрон Стоун до Татьяны Овсиенко: кто из знаменитостей воспитывает приемных детей

Звезда 1990-х Татьяна Овсиенко вырастила приемного сына Игоря. Трехлетний мальчик появился у нее в 1999 году, когда певица была замужем за Владимиром Дубовицким. Малыш родился с пороком сердца и в любой момент мог умереть. Певица сделала все, чтобы вернуть ему здоровье, и у нее получилось. О том, что он приемный, Игорь узнал, лишь повзрослев. Когда мать открыла ему правду, оба сильно переживали. Сейчас у них идеальные отношения, а Татьяна Овсиенко — молодая бабушка.

Мишель Пфайффер сначала удочерила в 1993-м новорожденную Клаудию, а через полтора года родила сына Джона от сценариста Дэвида Келли.

Интересна история любви Алексея Серебрякова. В 1980-е годы он познакомился с молодой танцовщицей из ансамбля Игоря Моисеева Марией. Но не сложилось: девушка уехала работать и жить в Канаду. Там она вышла замуж, родила дочь. А через семь лет развелась, вернулась на родину и вышла замуж за Серебрякова. Общих кровных детей у пары нет. Но они усыновили братьев Степана и Данила. Причем мальчики почему-то жили в разных детских домах. Сначала в семью актера попал один, и лишь время спустя Алексей с Марией узнали, что есть и второй малыш, тогда забрали и его.

Сандра Баллок мать двоих приемных детей — 11-летнего Луи Бардо и 8-летней Лейлы. Новорожденный мальчик появился у нее в 2010 году сразу после того, как актриса развелась с мужем, телеведущим Джесси Джеймсом. Трехлетнюю девочку звезда «Скорости» взяла в 2015-м.