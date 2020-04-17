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Как выглядела Мег Райан до того, как неудачная пластика разрушила ее карьеру

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Мег Райан в 2017 году

Фото: Faye Sadou/ Global Look press

Пик карьеры голливудской красавицы пришелся на конец 80-х — начало 90-х годов. Она сыграла в порядка 50 фильмах, многие из которых стали культовыми. Но режиссеры в одночасье перестали приглашать ее на главные роли, когда Мег сделала пластическую операцию.

Мег Райан при рождении звали Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра. Псевдонимом она себе выбрала анаграмму слова Germany (Германия).

Актриса впервые появилась на экране в 20-летнем возрасте в фильме «Богатые и знаменитые». У девушки не было актерского образования, она училась на факультете журналистики, но она смогла реализовать мечту. Правда, не свою, а матери.

«Богатые и знаменитые», 1981 год

Фото: Кадр фильма

Мать Райан работала агентом по подбору актеров и сама мечтала блистать в кино. Ради этого она бросила четверых детей (среди них и будущая звезда) и отправилась покорять Голливуд. Удалось ли это сделать, история умалчивает, но ее дочь режиссерам явно понравилась, хотя не обладала выдающимися внешними данными.

Вторая роль не заставила себя ждать: и уже в 1982-м Мэг приступила к съемкам в сериале «Пока вращается мир». Сериал-рекордсмен выходил с 1956 по 2010 год, Райан покинула проект в 1984-м.

Первый успех пришел к Мег Райн после выхода на экраны фильма 1986 года «Лучший стрелок», где ее партнером был Том Круз. Правда, юной белокурой красавице в нем досталась эпизодическая роль.

Настоящей звездой, о которой заговорили, Мег стала в 28 лет, когда исполнила главную роль романтической ленте «Когда Гарри встретил Салли», сыграв с Билли Кристалом.

Мег Райан и Билли Кристалл в 1989 году
Castle rock/ Global Look press
Мег и Билли в 2019-м
East News

После успеха фильма, на Мег Райан посыпались предложения от разных режиссеров. В ее послужном списке появились такие фильмы, как «Дорз», «Неспящие в Сиэттле», «Французский поцелуй», «Город ангелов», «Вам письмо», «Доказательство жизни» и другие.

Мег Райан и Николас Кейдж в фильме «Город ангелов», 1998 год

Съемочная площадка свела ее с мужем Деннисом Куэйдом. Они познакомились во время работы над фильмом «Мертв по прибытии», и поженились в День святого Валентина в 1991 году. Через полтора года у них родился сын Джек. Брак актеров распался в 2000 году.

Мег Райан и Деннис Куэйд, 1995 год

Фото: Kathy Hutchins/ Global Look press

В двухтысячных Мег Райан сыграла в известных фильмах: «Доказательство жизни», «Это развод», и других. Но в 2009 году карьере Райан как одной из самых востребованных актрис Голливуда пришел конец. Причиной тому стала неудачная пластическая операция.

Теперь внимание прессы и публики были прикованы к блондинке не из-за ее успехов в кино, а из-за изменившейся внешности.

В СМИ писали, что Райан изменила форму губ и глаз, скорректировала подбородок. Но через некоторое время после хирургического вмешательства лицо Мег Райан «поплыло» — появились отеки и черты лица изменились.

Конечно, в ее внешности угадывается прежний шарм и нельзя сказать, что ее невозможно узнать на снимках 20-летней давности, но результат работы хирургов все же перетянул на себя все внимание. Пластические операции разрушили карьеру актрисы, трижды номинированной на «Золотой глобус».

Фото: Faye Sadou/Global Look press

За последние годы Мег появилась в нескольких проектах, но о высоких рейтингах и многомиллионных гонорарах речи уже не шло.

Сейчас Мег Райан появляется на светских мероприятиях и кинопремиях, но большую часть времени посвящает семье. Ее часто можно встретить гуляющей с дочерью Дейзи (актриса в 2006 году удочерила малышку из Китая).

Мег Райан с дочерью Дейзи, февраль 2020

Фото: East News

В 2018 году Райан объявила о помолвке с музыкантом Джоном Мелленкампом, роман с которым у нее начался в 2010 году.

Мег и Джон, 2018 год

Фото: AUG/face to face/ Global Look press

О том, что ее карьера завершена, говорят уже давно. Сама Мег Райна отмечает, что и не мечтала играть в Голливуде.

«Я не стремилась стать актрисой. В школе я занималась журналистикой, после училась на журналиста. Я бы хотела вернуться назад и посмотреть, кем бы я могла быть», — признавалась она в интервью.

Главной заслугой всей жизни Райан считает детей, семью и то, что избавилась от ненужных людей в своем окружении.

Фото: Instagram, Faye Sadou, AUG/face to face, Nancy Kaszerman, imago stock&people, Kelly Jordan, Night and Day Pictures, BAC Pictures, Armando Gallo, FSN-B, KPA, Kathy Hutchins, Castle Rock/ Global Look press, кадры фильмов

Видео: Instagram, «Город ангелов»

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