Как выглядела Мег Райан до того, как неудачная пластика разрушила ее карьеру

Мать Райан работала агентом по подбору актеров и сама мечтала блистать в кино. Ради этого она бросила четверых детей (среди них и будущая звезда) и отправилась покорять Голливуд. Удалось ли это сделать, история умалчивает, но ее дочь режиссерам явно понравилась, хотя не обладала выдающимися внешними данными.

Вторая роль не заставила себя ждать: и уже в 1982-м Мэг приступила к съемкам в сериале «Пока вращается мир». Сериал-рекордсмен выходил с 1956 по 2010 год, Райан покинула проект в 1984-м.

Первый успех пришел к Мег Райн после выхода на экраны фильма 1986 года «Лучший стрелок», где ее партнером был Том Круз. Правда, юной белокурой красавице в нем досталась эпизодическая роль.

Настоящей звездой, о которой заговорили, Мег стала в 28 лет, когда исполнила главную роль романтической ленте «Когда Гарри встретил Салли», сыграв с Билли Кристалом.