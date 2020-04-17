Как выглядела Мег Райан до того, как неудачная пластика разрушила ее карьеру
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Faye Sadou/ Global Look press
Мег Райан при рождении звали Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра. Псевдонимом она себе выбрала анаграмму слова Germany (Германия).
Актриса впервые появилась на экране в 20-летнем возрасте в фильме «Богатые и знаменитые». У девушки не было актерского образования, она училась на факультете журналистики, но она смогла реализовать мечту. Правда, не свою, а матери.
Фото: Кадр фильма
Мать Райан работала агентом по подбору актеров и сама мечтала блистать в кино. Ради этого она бросила четверых детей (среди них и будущая звезда) и отправилась покорять Голливуд. Удалось ли это сделать, история умалчивает, но ее дочь режиссерам явно понравилась, хотя не обладала выдающимися внешними данными.
Вторая роль не заставила себя ждать: и уже в 1982-м Мэг приступила к съемкам в сериале «Пока вращается мир». Сериал-рекордсмен выходил с 1956 по 2010 год, Райан покинула проект в 1984-м.
Первый успех пришел к Мег Райн после выхода на экраны фильма 1986 года «Лучший стрелок», где ее партнером был Том Круз. Правда, юной белокурой красавице в нем досталась эпизодическая роль.
Настоящей звездой, о которой заговорили, Мег стала в 28 лет, когда исполнила главную роль романтической ленте «Когда Гарри встретил Салли», сыграв с Билли Кристалом.
После успеха фильма, на Мег Райан посыпались предложения от разных режиссеров. В ее послужном списке появились такие фильмы, как «Дорз», «Неспящие в Сиэттле», «Французский поцелуй», «Город ангелов», «Вам письмо», «Доказательство жизни» и другие.
Съемочная площадка свела ее с мужем Деннисом Куэйдом. Они познакомились во время работы над фильмом «Мертв по прибытии», и поженились в День святого Валентина в 1991 году. Через полтора года у них родился сын Джек. Брак актеров распался в 2000 году.
Фото: Kathy Hutchins/ Global Look press
В двухтысячных Мег Райан сыграла в известных фильмах: «Доказательство жизни», «Это развод», и других. Но в 2009 году карьере Райан как одной из самых востребованных актрис Голливуда пришел конец. Причиной тому стала неудачная пластическая операция.
Теперь внимание прессы и публики были прикованы к блондинке не из-за ее успехов в кино, а из-за изменившейся внешности.
В СМИ писали, что Райан изменила форму губ и глаз, скорректировала подбородок. Но через некоторое время после хирургического вмешательства лицо Мег Райан «поплыло» — появились отеки и черты лица изменились.
Конечно, в ее внешности угадывается прежний шарм и нельзя сказать, что ее невозможно узнать на снимках 20-летней давности, но результат работы хирургов все же перетянул на себя все внимание. Пластические операции разрушили карьеру актрисы, трижды номинированной на «Золотой глобус».
Фото: Faye Sadou/Global Look press
За последние годы Мег появилась в нескольких проектах, но о высоких рейтингах и многомиллионных гонорарах речи уже не шло.
Сейчас Мег Райан появляется на светских мероприятиях и кинопремиях, но большую часть времени посвящает семье. Ее часто можно встретить гуляющей с дочерью Дейзи (актриса в 2006 году удочерила малышку из Китая).
Фото: East News
В 2018 году Райан объявила о помолвке с музыкантом Джоном Мелленкампом, роман с которым у нее начался в 2010 году.
Фото: AUG/face to face/ Global Look press
О том, что ее карьера завершена, говорят уже давно. Сама Мег Райна отмечает, что и не мечтала играть в Голливуде.
«Я не стремилась стать актрисой. В школе я занималась журналистикой, после училась на журналиста. Я бы хотела вернуться назад и посмотреть, кем бы я могла быть», — признавалась она в интервью.
Главной заслугой всей жизни Райан считает детей, семью и то, что избавилась от ненужных людей в своем окружении.
Фото: Instagram, Faye Sadou, AUG/face to face, Nancy Kaszerman, imago stock&people, Kelly Jordan, Night and Day Pictures, BAC Pictures, Armando Gallo, FSN-B, KPA, Kathy Hutchins, Castle Rock/ Global Look press, кадры фильмов
Видео: Instagram, «Город ангелов»
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