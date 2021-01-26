Вынужденная пластика и естественное старение: как Мишель Пфайффер выглядит в 62 года

Мишель Пфайффер родилась 29 апреля 1958 года в небогатой семье. Ее отец работал поставщиком холодильного оборудования, а мать занималась вопитанием четверых детей (старшего брата и двух младших сестер будущей звезды Голливуда). Семья не жила богато, но родители вкладывали в детей главные ценности: учили ценить нематериальные блага и развиваться внутренне.

После окончания школы юная Мишель работала кассиром в супермаркете, а параллельно училась в коллежде, мечтая стать секретарем в суде. Но однажды ей предложли принять участие в конкурсе красоты, и неожиданно она его выиграла. Потом был еще один конкурс, но на нем она заняла лишь шестое место. Видя, что ее внешние данные высоко оценивают, юная Мишель Пфайффер задумалась о карьере модели.