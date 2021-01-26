Вынужденная пластика и естественное старение: как Мишель Пфайффер выглядит в 62 года
Фото: East News
Мишель Пфайффер родилась 29 апреля 1958 года в небогатой семье. Ее отец работал поставщиком холодильного оборудования, а мать занималась вопитанием четверых детей (старшего брата и двух младших сестер будущей звезды Голливуда). Семья не жила богато, но родители вкладывали в детей главные ценности: учили ценить нематериальные блага и развиваться внутренне.
После окончания школы юная Мишель работала кассиром в супермаркете, а параллельно училась в коллежде, мечтая стать секретарем в суде. Но однажды ей предложли принять участие в конкурсе красоты, и неожиданно она его выиграла. Потом был еще один конкурс, но на нем она заняла лишь шестое место. Видя, что ее внешние данные высоко оценивают, юная Мишель Пфайффер задумалась о карьере модели.
На полученные за рекламу и участие в показах деньги Мишель наняла агента, и он стал подбирать для нее кастинги в Лос-Анджелесе. Вскоре Пфайффер стала сниматься в дешевых сераиалах. В это же время начинающая артистка училась на курсах актерского мастерства.
Прежде, чем попасть в «настоящее» кино, Мишель Пфайффер снялась в 14 низкорейтинговых телефильмах. Но в 1983 году настал ее звездный час: 25-летняя акриса сыграла с Робертом Де Ниро в фильме «Лицо со шрамом».
Фото: Kinopoisk.ru
После высокая стройная блондинка, понравившаяся режиссерам, стала снимаьтся активно. В 1980-е годы она появилась в таких картинах, как «Ледит ястреб» с Рутгером Хауэром, «Иствикские ведьмы» с Шэр и Сьюзан Сарандон, «Опасные связи» с Джоном Малковичем, «Замужем за мафией» (за этот фильм получила номинацию на «Золотой глобус») и других.
1980-е годы стали урожаными как в профессиональном, так и в личном плане. В 1981 году Мишель вышла замуж за актера Питера Хортона, скоторым познакомилась на курсах. Но брак продержался всего 7 лет. Супруг при разводе заявил, что карьера интересует Мишель Пфайффер больше семьи. И это было правдой.
Актриса уверенными шагами шла вперед, получая номинации в престижных кинопремиях и побеждая в некоторых из них. У нее было множество поклонников, но она не тратила время на их ухаживания, а выбирала сама.
Фото: East News
На съемках фильма «Опасные связи» Мишель Пфайффер познакомилась с Джоном Малковичем и чаровала его. Роман начинался так стремительно, что опытный актер и сердцеед не успел опомниться. Но так же стремительно и внезапно Мишель заверила роман, чем еще раз удивила Малковича.
В 1992 году Мишель сыграла Женщину-кошку в фильме «Бэтмен возврщается» и получилас статус секс-символа. После Пфайффер стала регулярной фигуранткой рейтингов самых красивых людей планеты.
Следующее десятилетие было не менее продуктивным для актрисы, чем предыдущее. Она появилась в фильмах, получивших высокие оценки критиков и зрителей: «Эпоха невинности», «Волк», «Один прекрасный день», «На самом дне океана», «История о нас» и других, где ее партнерами становились голливдские звезды первой величины. Впрочем, Мишель Пфайффер и сама была звездой с многомиллионным гонорарами.
Фото: East News
К тому времени Мишель Пфайффер поняла, что достигла в карьере всего, о чем может мечтать актриса. К 35 годам она была одной из самых востребованных Голливуда. Позже Мартин Скорсезе скажет о Мишель: «Когда-нибудь мы поймем, что она лучшее, что у нас было».
Некоторые режиссеры считали ее странной, но Пфайффер неукоснительно следовала своим правилам: она не снималась обнаженной и отказывалась от ролей, если не могла разглядеть в героине своего персонажа. Так она «потеряла» роли в «Красотке», «Молчании ягнят», «Основном инстинкте».
В 1993 году Мишель познакомилась со сценаристом Дэвидом Э. Келии и у них начался роман. Но еще до встречи с будущим мужем актриса начала процедуру удочерения новорожденной чернокожей евочки. Таким образом в жизни Пфайффер повились сразу два близких чловека — муж (поженились осенью 1993-го) и дочь Клаудиа Роуз. И меньше чем через год Мишель Пфайффер родила сына Джона Генри. Отныне семья была для нее важнее карьеры.
Фото: Getty Images
За последние два десятилетия Мишель сналась в 25 фильмах («Что скрыывает ложь», «Белый олеандр», «Звездная пыль», «Малавита», «мама!», «Малефисента: Владычица тьмы».
Мишель по-прежнему блистает на красных дорожках, сохраняя свою необчайную красоту.
Фото: East News
В прессе периодически появляются слухи, что Мишель Пфайффер делала пластические операции. Иначе как объяснить необычную форму ее пухлых губ и моложавость в 62 года? На самом деле актриса делала пластику, но вынужденную и в далекой молодости. В юности Пфайффер упала и рассекла верхнюю губу. После того, как ее сшили, она изменила свою форму, что стало изюминкой во внешности артистки.
Что же касаетс воозраста и способов подления молодости, то Пфайффер принимает себя такой, какая она есть. предпочитая стареть естественно. Но на вопросы, делала ли она уколы ботокса, Мишель не отвечает. Конечно, она ухаживает за собой, делает дыхательно-мимические гимнастики, чтобы отсрочить появление новых морщин, но точно не собирается заводить крепкую дружбу с пластическими хирургами. «После пластики люди выглядят, естественно, моложе, но не всегда лучше», — уверена она.
Фото и видео: Instagram Мишель Пфайффер, East News, Getty Images, Kinopoisk.ru
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